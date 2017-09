La Fedampa reclama una normativa regional que regule las Aulas TEA

La Federación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado reclama una normativa regional que regule la implantación de las aula para niños en con un trastorno del espectro del autismo (Aulas TEA) y se unen a las familias que reclaman la dotación de este servicio educativo en el colegio Arcipreste de Hita de El Espinar.

La junta directiva de Fedampa ‘Antonio Machado’ de Segovia, a través de un comunicado, ha ofrecido su apoyo a los representantes de las familias del Asociación de madres y padres ‘El Acebo, “animándoles a que no desistan en su empeño hasta conseguir que la Junta de Castilla y León apruebe la creación de un aula TEA, en su centro educativo”, según manifiesta la organización que agrupa a 74 asociaciones de Segovia.

La directiva de esta organización considera “necesario” que en Castilla y León se apruebe una normativa sobre aulas TEA, que establezca los requisitos para su concesión, así como las características que deben de reunir este tipo de aulas. Entiende que la ausencia de una norma genera indefensión en las familias de niños con un trastorno del espectro autista, ya que “al final la Administración se escuda en cualquier argumento fundamentado o no, para concederla o denegarla, como es el caso del CEIP ‘Arcipreste de Hita’ en el municipio del Espinar en Segovia”. Según informa la federación segoviana, otras comunidades autónomas ya tienen una legislación en esta materia.

En la federación, que preside Isabel Gordo, no dan por válidos los argumentos expuestos por el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, para desestimar la petición de las familias, indicando que un aula TEA iría en contra de las “líneas de inclusión contemporáneas vigentes”. “Algo totalmente alejado de la realidad, —replica el colectivo de padres de la provincia de Segovia— puesto que la finalidad misma de un Aula TEA consiste en favorecer la inclusión del alumnado con trastorno del espectro autista”.

En este sentido, Fedampa recuerda que ya existe en Segovia un precedente de aula TEA, funcionando con excelentes resultados. Esta situación lleva al grupo “Antonio Machado” a cuestionar el hecho de que en un caso la Administración entienda que para que “estos niños estén perfectamente atendidos es necesario que tengan unos profesionales especializados de apoyo, que les realicen las adaptaciones curriculares individuales necesarias, que compensen los desfases curriculares que tarde o temprano les terminan excluyendo, por el mero hecho de no poder avanzar conjuntamente con el resto de la clase” y en otro caso, no. “Si no hay un aula TEA en el centro, —advierten— la ratio profesor y alumno impedirá la adaptación curricular individual adecuada, que es la que garantiza una inclusión exitosa del alumno con TEA, entorpeciendo los avances obtenidos con la integración del niño en el grupo de clase”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.