La Audiencia admite el recurso contra los dueños de la Casa de los Buitrago

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia contra el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella que en diciembre presentó el Gobierno municipal contra los titulares de la Casa de los Buitrago.

El auto, del que dio ayer cuenta la alcaldesa Clara Luquero, abre de nuevo la tramitación de la querella puesta por la institución municipal al entender que podía haberse producido un presunto delito contra el patrimonio histórico, causado por demoliciones hechas en la Casa de los Buitrago—datada a finales del siglo XV o principios del XVI—.

Para Clara Luquero el auto de la Audiencia Provincial dice que “el Ayuntamiento ha actuado bien y ahora que sean los jueces y los tribunales los que diriman si existe o no existe delito”. La alcaldesa recuerda que el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando hay indicios de daños contra el patrimonio, sino que tiene la obligación de reaccionar y actuar porque de lo contrario se sucederían sistemáticamente las agresiones a los bienes de interés cultural de Segovia.

Como se recordará, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, a través de un decreto de Alcaldía, dispuso el pasado diciembre que se interpusiera una querella contra Juan de Miguel Arenal, como representante de la sociedad Construcciones Gliazar y contra el técnico director de las mismas, Luis Llorente Álvarez, aunque a este último con la coletilla de “en el caso de que proceda”. El Juzgado archivó en abril la querella por no ver causa penal en las intervenciones hechas en el inmueble del número 7 de la plaza de Santa Eulalia y el ayuntamiento presentó el recurso ahora admitido por la Audiencia Provincial.

