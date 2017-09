“No estoy aquí por política”

Marian Rueda, en la hemeroteca de El Adelantado, momentos antes de la entrevista en la que dio un repaso a la situación actual del deporte segoviano. / MARTA HERRERO

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Marian Rueda, afronta su tercer año en el cargo con la tranquilidad que aporta el saber que difícilmente se puede trabajar más y con más vocación de acuerdos de lo que se está haciendo desde su departamento, y la triste certeza de que hay puertas que desde hace años no se han abierto para el Ayuntamiento de la ciudad.



— ¿Desde su entrada en la concejalía, nota evolución en el deporte de Segovia?



— Siempre he dicho que, cuando llegué, el deporte de Segovia gozaba de buena salud. No creo que yo sea tan importante en su evolución, sino que lo es el grupo de personas que están trabajando por el deporte dentro del Ayuntamiento, tanto desde la concejalía como en el IMD. Yo aprendo de ellos cada día, y trato de contagiarles mi entusiasmo por el deporte, y por Segovia.



Intentamos que las cosas funcionen, y tratamos de que se perciba el deporte como algo necesario para todas las personas, que todas puedan disfrutar de la actividad física durante un tiempo a la semana. Dentro de eso, que es lo mínimo a lo que nosotros podemos aspirar, hemos intentado añadir mejoras en la comunicación, como Expodeporte, que cumple su segunda edición y en la que queremos visibilizar todo el deporte que hay en Segovia, incluyendo aquellos que no llegan tanto a las familias, y esta aventura que es el Museo del Deporte.



— ¿Este museo tiene alicientes para el aficionado?



— Es una exposición temporal que ya ha pasado por cinco ciudades de España antes de recalar en Segovia, y que probablemente tenga su sede fija en un corto espacio de tiempo. Tuvimos la oportunidad de traerla, y contamos para ello con la Fundación Caja Segovia, que nos dejó el Torreón, una sede fundamental para que esta exposición pudiera venir.



Además, en esta exposición hemos conseguido añadir nuestra aportación segoviana, sacando esas leyendas del deporte que son pasado, que también son presente, y que algunas de ellas tienen futuro.



— Las instalaciones deportivas, o el déficit de ellas, continúan siendo el caballo de batalla de la Concejalía de Deportes. ¿Qué se puede hacer para paliar este déficit, teniendo en cuenta que el apoyo del resto de instituciones nacionales y autonómicas es nulo?



— Las instalaciones de la ciudad están óptimamente rentabilizadas y están al máximo de sus posibilidades. Dentro de unos días vamos a inaugurar el pabellón de El Peñascal, que ya era hora después de diez años, con lo que sumaremos una instalación más, y contamos con la colaboración de otras instituciones como la Academia de Artillería, que nos hace una aportación muy importante.



Las necesidades siempre van un poco por detrás de la demanda. Ojalá pudiéramos tener todo a punto, ojalá pudiéramos tener unos mejores vestuarios en el Mariano Chocolate… intentamos con nuestros medios paliar las urgencias. Pero por supuesto que nos gustaría ser más visibles para otras instituciones, porque si no es así, proyectos como el del módulo cubierto de atletismo van a ser inviables para Segovia. Con nuestros medios no podemos. Pero tampoco vamos a quejarnos, y seguiremos llamando a todas las puertas a las que haya que llamar, para que ahora que dicen que se ha acabado la crisis, podamos contar con esta ayuda tan necesaria. Tenemos que intentar romper esa barrera y mejorar en lo que podamos las infraestructuras.



— ¿Por qué a Segovia se le cierra una puerta que a otras capitales de provincia se les abre?



— Eso yo no lo sé, y quizá no soy la persona más indicada para responder a esa pregunta. Tanto a nivel de la Junta, como del Consejo Superior de Deportes, o incluso a nivel de federaciones con las que estuve reunida hace poco, la verdad es que las necesidades de la ciudad son conocidas y evidentes. A partir de ahí estamos siempre abiertos a llegar a acuerdos.



— Si a la Concejalía le cayeran del cielo 60.000 euros, ¿dónde los invertirtía?

— Tenemos muchos lugares para ponerlos, pero quizá la prioridad fueran las zonas donde más niños y adultos tenemos, en la Ciudad Deportiva y en los campos de fútbol que rodean al Pedro Delgado, a los que estamos prolongando su vida útil y tendremos que seguir haciendo. Pero el gran reto para el año que viene es el parquet del pabellón Pedro Delgado, que hay que cambiarlo.



— El CD Quintanar presentó un proyecto para construir un campo de fútbol en la zona cercana a la antigua estación de tren, pero apunta a que no lo va a tener fácil.



— Esa era su idea y su ilusión. Pero de ahí a que sea factible… ahora más que en la Concejalía de Deportes han sido informados por la de Urbanismo. En Segovia y sus alrededores estoy convencida de que hay terrenos para albergar un campo de fútbol. Otra cosa son las posibilidades económicas que tenga el Quintanar para poder llevarlo a cabo. Si hay una viabilidad, quiero pensar que se podrá hacer, aunque no sé cuánto se tardará, pero nunca nos vamos a oponer a una iniciativa así, siempre que pase por todas las cuestiones tanto económicas como logísticas y urbanísticas que requiera una infraestructura de esas características.



— En el asunto del gimnasio municipal, ¿le está haciendo competencia desleal el Ayuntamiento a los gimnasios privados?



— En Segovia hay muchos gimnasios que funcionan, algunos de ellos muy tradicionales, que están funcionando en sus barrios y con su oferta. El Complejo Municipal Carlos Melero se creó con la idea de fomentar la actividad física de los ciudadanos de Segovia, y esta función se cumple, y está más que demostrado con la afluencia que tiene. Hay mucha gente que está acudiendo, y considero que da un servicio con el que la ciudadanía está satisfecha. Pero que desde el Ayuntamiento se esté haciendo una competencia desleal… esto me pilla muy descolocada, porque creo que en Segovia hay una oferta privada, pero también una municipal, y la gente es muy libre de escoge la que más le convenga. También hay asociaciones de vecinos que realizan talleres para procurar el bienestar de las personas, y considero que esto forma parte de la actividad de una ciudad que está viva en muchos aspectos, tanto culturales como deportivos, como lúdicos en general.



Yo no considero que se haga esa competencia, y no me gustaría que los gimnasios lo sintieran así. Me he reunido son la Asociación de Gimnasios, y desde el Ayuntamiento estamos abiertos a dar cualquier tipo de difusión y de ayuda para ellos. Estamos para todos, no solo para unos pocos.

