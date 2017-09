Asier Arranz estará de dos a tres semanas de baja por culpa de un esguince

Asier, durante el partido que jugó la Segoviana ante el Cerceda. / MARTA HERRERO

No está siendo sencillo el inicio de la competición para la Gimnástica Segoviana en la Segunda B, sobre todo en lo que al apartado de lesionados se refiere, ya que al igual que sucedió en el comienzo de la pasada campaña, el cuerpo técnico no tiene la posibilidad de contar con toda la plantilla.



Aunque en la lista de convocados del encuentro ante el Cerceda aparecían tanto Anel como Ivi, lo normal era que ambos se quedaran fuera de la convocatoria, ya que aún estaban faltos de ritmo, aunque ya estén recuperados de sus respectivas dolencias. Pero tras el partido del pasado domingo, la enfermería azulgrana tiene un nuevo inquilino, Asier Arranz, que se produjo durante la primera mitad del choque un esguince de tobillo de grado dos, que le tendrá entre dos y tres semanas de baja.



De esta manera, Abraham tendrá que recomponer de nuevo el once, si bien es cierto que el técnico no ha repetido equipo inicial en los cinco encuentros de temporada, tres de liga y dos de copa, que ha jugado la Segoviana.

viaje organizado El próximo partido de liga para la Segoviana se disputará el próximo domingo en Toledo, y el club azulgrana ha organizado un autobús que saldrá del bar Cancha, 17 (C/ Dámaso Alonso, 17) el domingo a las 15.00 horas.



Las inscripciones se podrán realizar en la sede de la Segoviana, en horario de oficina y hasta el viernes, 15 de septiembre. El precio del viaje es de 12 euros, sin incluir la entrada al partido. Las plazas estarán limitadas hasta completar aforo.

