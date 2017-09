La asociación de padres cree que Rey siembra confusión sobre las aulas TEA

“El consejero de Educación pretende sembrar la confusión al respecto al aula TEA dejando caer que no es un método inclusivo, pero él sabe perfectamente cuál es su funcionamiento. Ni la Dirección Provincial de Educación, ni la Consejería han explicado nunca por qué es un modelo a seguir en el CEIP Santa Eulalia y no lo es en el CEIP Arcipreste de Hita, sobre este tema guardan un misterioso silencio” declara el portavoz de la Asociación de madres y padres de alumnos del colegio Arcipreste de Hita, Miguel Ángel Bravo. De esta forma, el presidente del Ampa El Acebo, contesta a las declaraciones efectuadas por el consejero de Educación, Fernando Rey, en las que para explicar su negativa a atender la petición de los padres de alumnos de El Espinar aseguraba que un aula TEA (para niños con Trastornos del Espectro Autista) no está en consonancia con las políticas de “educación inclusiva” que sigue su departamento. El grupo ‘El Acebo’ recuerda que estas aulas surgieron precisamente para que los alumnos con TEA salieran de los colegios de educación especial y pudieran matricularse y asistir a clase en los colegios ordinarios compartiendo la clase con los niños de su edad y de su entorno.

Los padres también critican que Fernando Rey al enumerar los recursos asignados al colegio da a entender que son exclusivos para niños con TEA y no para todo el centro ‘Arcipreste de Hita que cuenta con más de 700 alumnos y doce con necesidades educativas especiales. “El equipo de que dispone el Arcipreste de Hita es a todas luces insuficiente para atender las necesidades de este colegio, un aula TEA con recursos humanos específicos permitiría atender a los alumnos TEA tal y como recomiendan sus informes psicopedagógicos, y además descongestionaría al resto de profesionales para que puedan atender adecuadamente a los demás alumnos” manifiesta el Ampa.

Para la asociación de padres resulta “lamentable ver cómo la Consejería de Educación racanea” los recursos necesarios para los alumnos que más lo necesitan”. Consideran que no es un problema de modelo pues existen aulas TEA en Segovia (CEIP Santa Eulalia) y en Zamora (CEIP Miguel de Cervantes); tampoco económico pues acaba de aprobarse el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022 dotado con 54 millones de euros. “Es tan incomprensible —dicen en un escrito remitido a esta redacción— que la única explicación posible es la cerrazón de la Consejería y de la Dirección Provincial”.

Según Miguel Ángel Bravo, “lo que desde el AMPA El Acebo estamos solicitando para los alumnos con TEA es un derecho ratificado a todos los niveles, internacional, nacional y autonómico, del que a la hora de la verdad la Consejería de Educación reniega y no duda en dar la espalda a los alumnos con necesidades educativas especiales”. “No estamos dispuestos a aceptar —dice Bravo—que la Consejería de Educación atienda las demandas de los alumnos TEA a costa de reducir los apoyos de los demás alumnos con necesidades educativas especiales. El Ampa El Acebo luchará por los derechos de todos los alumnos del centro, sean cuales sean sus necesidades.

