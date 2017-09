Segovia presenta en 2017 los peores datos de contaminación por ozono

Aunque la contaminación no se ve, las estaciones de control del aire sí la registran. / E.A.

2017 no va a ser un buen año en Segovia en lo referente a contaminación por ozono. Más bien todo lo contrario. Los datos obtenidos en la estación de control del aire ubicada en el barrio de San Lorenzo, de cuya gestión se encarga la Junta de Castilla y León, así lo confirman. Y ahora Ecologistas en Acción quiere advertir de la situación.

En lo que va de 2017, un total de 34 días se ha superado en Segovia el límite legal de exposición al ozono, que es de 120 microgramos por metro cúbico de aire. “Este año es el peor en Segovia desde que hay datos”, asegura Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción, una organización que prefiere, en vez de tomar como referencia ese límite legal en la Unión Europea, hacerlo con el nivel máximo de ozono recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 100 microgramos por metro cúbico de aire. Pues bien, a fecha del ayer, se habían superado los 100 microgramos de ozono por metro cúbico de aire un total de 104 días de 2017.

A Ceballos, los datos no le sorprenden. Este año está siendo bastante caluroso, y ya se sabe que a más calor más contaminación por ozono. Pero, para este portavoz de Ecologistas en Acción, lo más preocupante, en el caso de Segovia, es que el ozono se haya convertido en los últimos años en un ‘residente habitual’ durante los meses más cálidos.

“A pesar de que la crisis económica, iniciada en 2008, redujo la actividad industrial y el tráfico rodado, los niveles de ozono no solo no se han reducido sino que la tendencia es al alza”, relata, agregando que tal hecho “tiene que ver claramente con el cambio climático”, pues “ahora hay más olas de calor”y, al estar vinculada este tipo de contaminación con las temperaturas elevadas, cada vez los niveles registrados en las estaciones de control del aire son más altos.

Segovia no padecía hace una década problemas de contaminación por ozono. Pero ahora sí. La normativa establece que si durante tres años consecutivos la media de días con niveles de contaminación superiores al límite legal de 120 es mayor de 25/año, las administraciones públicas competentes deben elaborar un ‘Plan de Mejora de la Calidad del Aire’. Pues bien, en Segovia, la media del trienio 2015-2017 es de 28, por lo que Ceballos insiste en que la Junta tiene que afrontar ese reto.

Pero, de acuerdo a las explicaciones ofrecidas por Ecologistas en Acción, la Junta no parece dispuesta a impulsar tal documento, escudándose en que, al ser un problema que afecta a varias comunidades autónomas, debe ser el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, quien asuma ese papel.

En cualquier caso, los ecologistas no han permanecido parados, y han puesto el asunto en manos de la Justicia. Así, han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligue a la Junta a cumplir “con su obligación legal y moral de proteger la salud de los cientos de miles de castellanoleoneses afectados por la contaminación atmosférica”, en lo que es un procedimiento judicial pionero en esta materia en España, y que está visto para sentencia. “Esperamos que la sentencia se conozca este mes de septiembre”, señaló Ceballos.

Ecologistas en Acción entiende que el problema del ozono no se ciñe a Segovia, sino que afecta a más de 600.000 habitantes del área metropolitana de Valladolid y el sur de Castilla y León —incluyendo parcialmente las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria—, que “se encuentran expuestos a niveles de contaminación que dañan la salud y el medio ambiente, por encima de lo que admite la legislación”.

El ozono troposférico, también conocido como ‘ozono malo’, en contraposición al de la estratosfera, provoca un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias agudas, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares, afectando especialmente a los niños y niñas, personas mayores y mujeres embarazadas.

Y el ciudadano de a pie, ¿puede hacer algo para reducir la contaminación por ozono? Ceballos sostiene que sí, que puede reducir las emisiones de contaminantes que producen ozono, utilizando, en sus desplazamientos diarios, medios de transporte menos contaminantes que el vehículo, como el transporte público, la bicicleta o, sencillamente, ir caminando. “También es conveniente cambiar los hábitos de consumo energéticos”, agrega Ceballos, quien aconseja mejorar el aislamiento de las viviendas, para reducir la necesidad de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, y si es posible, incorporar energías renovables en las casas.

