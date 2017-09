La liga comienza con sensaciones positivas para los segovianos

Una jugada del encuentro que jugó el Eufón Cuéllar en la cancha del FS Salamanca. / E.A.

La primera jornada de la competición en la División de Honor Juvenil de fútbol sala fue positiva en líneas generales para los conjuntos segovianos, ya que tan solo el San Cristóbal se quedó sin puntuar en su encuentro ante el Cistierna, con victorias para Eufón Cuéllar, Naturpellet y La Lastrilla, que supieron ganar fuera de casa.

El equipo que logró la mayor goleada fue el Eufón Cuéllar, que tenía un compromiso complicado de solventar en la cancha del FS Salamanca, donde el cuadro local le puso las cosas muy difíciles en un primer tiempo en el que, a pesar de adelantarse en el electrónico, los cuellaranos vieron cómo su oponente reaccionaba con fuerza, y llegaba incluso a colocarse con un 4-2 favorable.

El 4-3 que logró el Cuéllar antes del descanso hizo afrontar el segundo tiempo con ánimos renovados para los de Óliver Fraile, que corrigieron errores, y en apenas un par de minutos consiguieron darle la vuelta al partido, controlando mucho mejor el ritmo del choque, y jugando con los nervios de su oponente, que a cinco minutos del final ya tenía cuatro tantos de desventaja, una diferencia que el Eufón supo manejar con mucha solvencia.

La Lastrilla No pudo iniciar de mejor manera el CD La Lastrilla su aventura por la División de Honor juvenil. Al igual que el Eufón, el equipo dirigido por Adrián Velasco se desplazó a Salamanca, para medirse al Albense en un encuentro que tuvo al portero segoviano Carlos García como uno de los grandes protagonistas del choque, ya que con sus intervenciones impidió que el equipo salmantino lograra culminar su remontada.

El CD La Lastrilla realizó un gran esfuerzo defensivo para conseguir minimizar las virtudes de su rival, sobre todo en el segundo período, y aprovechó la opción que se le presentó de ganar el partido cuando el Albense se quedó con un jugador menos, consiguiendo la primera victoria en la historia del club en la categoría.

Naturpellet En pleno relevo generacional después de tres exitosos años, el vigente campeón de la Liga en el grupo 2 de la División de Honor juvenil ejerció como tal jugando un encuentro muy serio en Guijuelo, donde logró una victoria cimentada sobre todo en el apartado defensivo. El equipo segoviano no permitió que su oponente le complicara la existencia con goles, llegando al descanso con 0-1 en el marcador, diferencia que se amplió hasta los tres goles a poco de reanudarse el choque.

Frenando de manera muy efectiva el ataque charro, los jugadores segovianos se vieron ganadores a dos minutos para el final, cuando marcaron el 0-4 que les dio su primer triunfo de la temporada en la competición.

San Cristóbal La derrota para los equipos de Segovia en la Liga se produjo en la cancha del San Cristóbal, donde el conjunto que dirige Antonio González no pudo superar al Cistierna en un partido que no vio goles hasta los primeros minutos de la segunda parte, en los que el conjunto local se puso por delante. Pero el Cistierna encontró la manera de igualar el encuentro, y de ponerse por delante cuando éste encaraba su tramo final. El San Cristóbal lo intentó todo para rescatar al menos un empate, pero no pudo superar a la defensa leonesa, y acabó cediendo los puntos.

