La estación tiene reconocida su categoría desde el pasado 6 de junio

Fuencisla Bertrán y Ana Herrero, de la Plataforma de Defensa de la Estación de Autobuses, con los documentos de la Dirección General de Transportes. / M. HERRERO

La Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento dictó una Resolución el pasado 6 de junio en la que literalmente se dice que “ha resuelto autorizar el establecimiento de la Estación de Autobuses de Segovia, debiéndose aprobar a posteriori el correspondiente Reglamento de Explotación y el Régimen Tarifario que deben de regir la misma”.

En un escrito enviado por dicha Dirección General a la Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses se reitera que “la calificación de la infraestructura es de Estación de Autobuses, con independencia de que esté a la espera de que por parte del Ayuntamiento, como gestor de la estación, se nos remita la documentación condicionada por la Resolución”.

La propia Plataforma ha presentado estos escritos a EL ADELANTADO, para contrastar su información con la publicada el pasado 1 de septiembre en este diario, en el que la alcaldesa, Clara Luquero, decía que se contaba con una declaración provisional. Ese mismo día, la regidora dijo que el Ayuntamiento esperará hasta tener la declaración oficial para “empezar a tramitar todos los aspectos y que empiece a funcionar como un servicio municipal, que lo está siendo ahora, pero como estación de autobuses, ya con esa ordenación, con ese Reglamento y con todo lo demás”, algo que, según la Resolución, no tiene razón de ser, ya que se dice que se otorga la declaración como estación y a posteriori se puede realizar el Reglamento y establecer las tasas.

La Plataforma La Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses está formada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios María del Salto, la Federación de Barrios Incorporados, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras). Representa así a todos los segovianos y son sus intereses los que dice defender. Por ello, su coordinadora, Ana Herrero, y su secretaria, Fuencisla Bertrán, consideran que la declaración como estación de autobuses es una noticia que todos los vecinos de la provincia deben conocer.

Defienden, asimismo, que la estación debe continuar en el espacio en el que se ubica ahora mismo y no ven con buenos ojos los cambios de ubicación que planea el Ayuntamiento, en el caso de que la Junta financie una nueva. Por ello, desde 2003 defienden “la ubicación actual como la mejor posible” y en los últimos años “ha estado atenta a los diversos intentos de desplazarla a otros emplazamientos, realizando todo tipo de gestiones, alegaciones y escritos ante las administraciones implicadas”. Y es que, para la Plataforma, no hay una ubicación mejor, ya que está céntrica, lo que permite a los vecinos de la provincia desplazarse por la capital cómodamente, y no tener que tomar un taxi o un autobús urbano, algo que sucedería si se llevara la estación a Puente Hierro, a las viejas instalaciones de Renfe, como temen que suceda.

En este sentido, consideran que el Consistorio debería llevar a cabo una ampliación de las instalaciones actuales, “algo perfectamente posible con el total de los metros que se expropiaron para la infraestructura, que fueron 9.338 metros cuadrados, de los que están construidos 5.000, quedando por tanto prácticamente otro tanto en superficie, además del aprovechamiento subterráneo, para esa futura ampliación”.

Sin embargo, añaden, “conviene saber que, en un momento dado, el Ayuntamiento aportó —de manera cuando menos irregular— parte de esos terrenos, expropiados para la estación y pendientes de uso, a un proyecto de urbanización llamado Velódromo-Altos de la Piedad. Afortunadamente, ese proyecto se paralizó y esa superficie está de nuevo a disposición de la ampliación de la estación, pero en cualquier caso la Plataforma va a seguir atenta para evitar posibles movimientos que puedan llevar a una nueva operación de especulación urbanística”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.