Un centenar de alumnos se presenta a las pruebas de la EBAU

Los estudiantes tuvieron examen por la mañana y por la tarde. / MARTA HERRERO

Un total de 680 alumnos, 665 de Bachillerato y 15 de los ciclos formativos del distrito de la Universidad de Valladolid (UVa) —que incluye los campus de Valladolid, Segovia, Soria y Palencia— se examinan hasta el miércoles en la convocatoria de septiembre de las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

En el campus María Zambrano de Segovia están realizando las pruebas 103 estudiantes, 99 procedentes de Bachillerato y cuatro de los ciclos formativos, que comenzaron ayer, a las 9.30 horas con las pruebas de materias comunes. El primer examen al que se enfrentaron fue el de Lengua Castellana y Literatura; tras el cual continuaron con la prueba de Historia de España. Por la tarde, realizaron el examen de lengua extranjera. El resto de las pruebas tendrán lugar a lo largo de hoy y mañana, jornadas en las que los alumnos deberán presentarse a partir de las 8.30 horas.

Los resultados se publicarán el próximo 20 de septiembre a partir de las 17.00 horas en la web de la UVa (http://pau.uva.es/). También podrán consultarse con la aplicación para móvil o tablet que se puede descargar en Google Play y Play Store. Asimismo, se expondrán en los lugares de examen y en los centros de Secundaria en donde han realizado sus estudios los alumnos.

El año que viene, en julio Este es el último año que los estudiantes realicen la EBAU en septiembre, ya que una de las novedades del curso escolar que arrancó ayer es el adelanto de esta prueba al mes de julio (para aquellos que no hayan superado todos los exámenes de sus estudios ordinarios en junio y, por lo tanto, no puedan realizar la ‘selectividad’ en la primera convocatoria).

Así lo avanzaron el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López-Escobar, y la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual, en la presentación del curso. Explicaron también que el formato de los exámenes será el mismo que ha tenido este año.

El objetivo, dijo Pascual, es que los alumnos que comiencen sus estudios universitarios puedan hacerlo desde el primer día de clase, como el resto de sus compañeros. Y es que, hasta ahora, al hacerse los exámenes de recuperación a principios de septiembre y enfrentarse a la EBAU a mediados, prácticamente hasta octubre no pueden empezar el curso, ya que tienen que esperar los resultados, solicitar plaza en el grado que quieran estudiar, etcétera.

