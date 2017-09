Los estudiantes de la provincia cuentan con 160 rutas de transporte

Un total de 4.136 alumnos se desplaza en transporte escolar. / MARTA HERRERO

Poner en marcha toda la maquinaria educativa es algo muy complicado, aseguró ayer el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, ya que implica coordinar muchos aspectos: hacer los horarios para los alumnos, repartir a los profesores, contratar los servicios de limpieza, poner en marcha de nuevo los comedores escolares y las rutas de transporte, etcétera.

En este sentido, López-Escobar explicó que durante el presente curso habrá 160 rutas (una menos que el curso anterior) para que un total de 4.136 estudiantes de toda la provincia puedan acudir cada día a sus centros educativos. La mayoría de estas rutas serán mixtas, compartidas con otros viajeros, pero los estudiantes contarán con 79 acompañantes en sus desplazamientos.

La inversión total de la Junta para este servicio es de 5,3 millones de euros y el primer día funcionó como un reloj, sin incidencias reseñables desde la Delegación Territorial, aseguró López-Escobar.

Comedores Otro de los servicios complementarios que se ofrece a los estudiantes es la posibilidad de acudir a los comedores escolares. Este año habrá 41 repartidos por los centros educativos de la provincia y se esperan unos 4.400 comensales al día. De ellos, 828 son ‘transportados’, es decir, al viajar en transporte escolar pueden hacer uso también del comedor sin un pago extra.

La partida del Gobierno regional para este servicio es de unos 2 millones de euros, a los que hay que sumar la parte que aportan los alumnos que sí abonan el servicio.

Del mismo modo, desde la Consejería de Educación se ofrecen a los padres otros servicios complementarios, como los programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes al cole’, que buscan facilitar la conciliación de la vida personal y laboral. 35 centros participan en estos programas este curso y se estima que haya 929 usuarios. De ellos, el 79,8 por ciento tienen una bonificación sobre el coste total del servicio; mientras que el otro 20,1% está exento de pago.

El último curso cierra con 57 alumnos expedientados y seis casos de acoso confirmados

“El sistema educativo tiene que garantizar que los niños estén seguros”, afirmó el delegado territorial de la Junta, haciendo referencia no sólo al buen estado de las instalaciones, sino también a la convivencia dentro del centro escolar.

En este sentido, destacó que el número de expedientes incoados en el último curso, 2016-2017, fue de 57, siguiendo la tendencia a la baja de los últimos cuatro años (en 2013-2014 se superó el centenar). Además, dijo que estos expedientes se abrieron por distintos motivos que alteran la convivencia en el centro. Y, “en ese momento, se pone en marcha un protocolo de actuación para corregir ese comportamiento que implica a todos”, profesores, alumnos e incluso padres, indicó López-Escobar. Asimismo, explicó que en el último curso se confirmaron seis casos de acoso escolar —tres de ellos, ‘ciberacoso’—, “que no fueron graves, aunque el que lo sufre, lo sufre como una tragedia”, reconoció.

Para luchar contra estos problemas, se desarrollaron en los centros educativos 719 actividades, que continuarán este curso, ya que “el acoso hay que erradicarlo y hay que animar a denunciar”, dijo el delegado, “para poder intervenir en una edad temprana” y conseguir así que los acosadores no pasen a mayores. Este problema “es algo que nos implica a todos”, añadió.

