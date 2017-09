Padres y niños se enfrentaron ayer a la ‘vuelta al cole’, que progresivamente irá llenando las aulas de los centros educativos de Segovia capital y provincia. / MARTA HERRERO

Los colegios volvieron ayer a llenarse de vida. Arrancó el curso escolar 2017-2018 y lo hizo sin incidencias en el primer día, en el que se incorporaron a las aulas los estudiantes del segundo ciclo de Infantil (3.894), de Primaria (8.668) y de Educación Especial (78), así como los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en centros de Primaria.

En total, son este año 24.467 los estudiantes matriculados en la provincia, según los datos facilitados por el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, y la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual. Son 154 alumnos más que en el curso pasado, lo que supone un ligero incremento del 0,63 por ciento, que se concentra en los ciclos formativos de Formación Profesional, donde hay matriculados 206 alumnos más que en el curso 2016-2017. Este dato, destacó López-Escobar, “supone una continuidad” en el número de estudiantes, después de unos años en los que había bajado, y añadió que “esperamos que siga esta estabilidad”.

En cuanto a los profesionales que este curso trabajarán en los centros educativos segovianos, el número asciende a 2.681 —1.053 en Primaria; 1.023 en Secundaria; 179 en Educación Especial y Orientación; y 426 personal no docente—. Son trece personas más de las que había el pasado curso.

Una de las principales quejas de los sindicatos a este respecto es la alta tasa de interinidad. Según los datos facilitados ayer por el delegado territorial, asciende en Primaria al 11,7 por ciento y en Secundaria, al 27 por ciento, siendo el global del 18,8 por ciento, debido a que en los últimos años no se ha convocado oferta de empleo público. Pero el objetivo de la Junta, apuntó, es rebajar esta tasa de interinidad a un porcentaje entre el 5 y el 8, gracias a la convocatoria de oposiciones para un total de 1.533 plazas.

Otro de los objetivos de este año es, según López-Escobar, consolidar el modelo de éxito educativo de Castilla y León a través de políticas más sociales que refuercen la equidad en la enseñanza. Para ello, se va a seguir avanzando en la atención a la diversidad, con el desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad; y se seguirán realizando actividades para luchar contra el acoso y la intimidación en las aulas, en el marco del denominado ‘Plan antiacoso y por el buen trato’.

Asimismo, se seguirá trabajando en la formación del profesorado, con 303 actividades programadas, tanto en el CFIE (51) como en los propios centros urbanos (148) y rurales (104); además de las393 actividades que se desarrollarán on line, según explicó Susana Herrero, jefa del área de Programación, ya que “uno de los factores que influyen en la calidad es la formación del profesorado”, dijo el delegado.

Pero para incrementar la calidad se buscará también mejorar el rendimiento de los alumnos y desarrollar sus competencias en expresión oral y escrita, en los idiomas y en las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros aspectos. Hay que trabajar en estos aspectos aunque, según el delegado, la tasa de graduación —otro indicador de la calidad— se ha incrementado en cuatro puntos en los últimos cinco cursos, lo que se traduce en un mayor número de alumnos de Secundaria graduados cada año.

Novedades En cuanto a las novedades específicas en la provincia de Segovia para este curso, Pascual destacó que se amplía la oferta educativa con la inclusión de un ciclo de formación profesional de Carpintería y Mueble en el instituto Ezequiel González.

Asimismo, señaló que la asignatura de Religión Islámica se impartirá en siete centros. Ya hay dos profesores aprobados por la Consejería para dar esta clase: uno lo hará en tres colegios de la capital, el Martín Chico, el Santa Eulalia y el San José; y otro en cuatro de la provincia, los de Riaza, Boceguillas, Prádena y Cantalejo. Explicó Pascual que son 289 los alumnos que cursarán Religión Islámica, una asignatura que se imparte cuando hay un mínimo de diez alumnos que la solicita..

Otra de las novedades destacadas es la creación de una nueva sección de la Escuela Oficial de Idiomas en Cantalejo, dando así respuesta a la demanda que había en la localidad; y la inclusión de ‘That’s English’ en nivel avanzado en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Segovia, con el que se podrá obtener el ‘B2’.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.