El Grupo Norte renueva por dos años el contrato de gestión del centro infantil La Senda

La escuela infantil La Senda abrió sus puertas en el año 2013 para fomentar la escolarización de los niños de 0 a 3 años. / J. MARTÍN

Desde que comenzó el mandato corporativo, Izquierda Unida ha insistido en “la necesidad de avanzar en la gestión directa de los servicios públicos, para que prime el beneficio social sobre el beneficio económico de las empresas”. En este sentido, recuerda el grupo que este año ha finalizado el contrato de la Gestión y Explotación de la Escuela Municipal de Educación Infantil La Senda para niños de 0 a 3 años y, según el portavoz, Ángel Galindo, “esta circunstancia era idónea para estudiar la posible gestión directa de esta escuela por parte del Ayuntamiento, y una vez más se ha perdido la oportunidad”, ya que se ha vuelto a adjudicar por concurso. La oferta ganadora ha sido la del Grupo Norte, que consiste en 191,41 euros al mes más IVA por cada plaza de la escuela. El contrato es de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos, según informó IU en un comunicado de prensa.

“El año pasado varios servicios fueron sacados a licitación pública —ayuda a domicilio, limpieza de edificios municipales, gestión de los servicios relacionados con el abastecimiento de agua...—, sin que en ningún momento el equipo de Gobierno mostrara intención alguna de estudiar las posibilidades para gestionarlos de forma directa”, lamentó Galindo.

El grupo municipal de IU considera que “la mejor opción para lograr una educación infantil de calidad es que la gestión de ese servicio sea directa, con personal municipal contratado en condiciones dignas y siguiendo criterios de igualdad, mérito y capacidad”.

Y es que en la adjudicación de este contrato la oferta económica ha tenido un peso muy grande, el 60 por ciento, frente al 20 por ciento del proyecto educativo, el 10 por ciento del proyecto de gestión y el 10 por ciento de posibles mejoras, explicaron desde la agrupación de izquierdas.

“Aunque por alguna circunstancia no se hubiera podido municipalizar este servicio, sí se podría haber planteado sacar a concurso la gestión de la escuela valorando exclusivamente, o principalmente, los proyectos educativos presentados por las empresas candidatas, y no las rebajas en el precio, que normalmente sólo pueden soportar las grandes empresas. Estamos hablando de educación infantil, no de gestionar un lugar donde simplemente dejar a los niños y niñas”, añadió el edil.

IU siempre ha defendido el papel de lo público en la economía y la gestión directa de los servicios públicos por dos razones fundamentales: por un lado, porque una gestión cercana de las administraciones ofrece más garantías de calidad para la ciudadanía; por otro lado, porque la gestión indirecta implica que las empresas que la asumen han de tener un beneficio económico, lo que deriva en un servicio de menor calidad, un mayor coste para el Ayuntamiento y menos derechos laborales para el personal que lo desempeña”, concluyó.

Abierto el plazo de solicitud hasta el día 29. El Ayuntamiento de Segovia vuelve a ofrecer este año la posibilidad de optar a una beca a los niños que acudan a la escuela infantil La Senda. Para el curso 2017-2018, la cuantía total es de 50.000 euros, según anunció el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, hace unos días, “que se distribuyen en dos ejercicios: en este 2017, 18.200 euros de septiembre a diciembre; y 2018, de enero a julio, los 32.800 restantes, lo que completaría todo el curso académico”.

“Las ayudas se concederán en función de los ingresos del conjunto de la unidad de convivencia así como del número de menores miembros de la unidad familiar y de los menores a cargo de la familia que acudan a la escuela infantil”, apuntó el edil. Las becas pueden solicitarse hasta el próximo día 29, último viernes del mes.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.