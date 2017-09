Kike intenta superar por velocidad a un defensa en un contragolpe. / MARTA HERRERO

Aunque Abraham García niegue que la Copa del Rey esté pasando factura al equipo, el hecho de que la Segoviana haya tenido que jugar seis encuentros en dos semanas, con viajes a Bouzas y Marbella de por medio en los últimos siete días, ha terminado por afectar a un plantel que no está en absoluto acostumbrado a jugar partidos de tan alta intensidad durante miércoles y domingo, y que necesita recuperar con urgencia a sus futbolistas lesionados para que las rotaciones puedan ser completas en todas las líneas.

Ayer, frente a un Cerceda que ofreció demasiado poco para el premio que obtuvo (lo que viene a ser un clásico en la Segunda B) el conjunto azulgrana se puso el partido de cara, pero no fue capaz de sujetar el marcador favorable, debido en gran medida a una alarmante falta de contundencia tanto en el área propia, como en la del rival.

Porque la Segoviana, que zarandeó a su oponente durante 25 minutos brillantes de fútbol, dispuso de ocasiones más que de sobra para haber dejado el partido sentenciado antes incluso de cumplirse la primera media hora de juego. Sabedor de que el Cerceda iba a colocar una defensa de cinco, Abraham dejó a Ayrton en el banquillo y dio entrada a Kike en la punta, para que tirara un desmarque tras otro a la espera de desestabilizar las posiciones de los centrales gallegos y dar opciones de llegada en segunda línea, algo que sucedió en bastantes más oportunidades de las que podía esperarse con una defensa tan tupida.

La falta de contundencia Dani Calleja dispuso de la primera ocasión que Magu desvió con la pierna, poco antes de que Asier marcara el 1-0, remachando a gol un despeje del meta visitante tras un duro remate de Guille (el mejor de la Segoviana) que recibió un gran servicio de Fernán. El partido no había cumplido su décimo minuto, y ya mandaba la Segoviana, que antes del quince ya había dispuesto de otras dos ocasiones, con un remate de Asier que se encontró con el palo (por fuera), y un saque de esquina en el que la defensa del Cerceda estuvo muy cerca de meterse el balón en su marco.

El fútbol gimnástico era más que notable en estos primeros minutos en los que el Cerceda parecía no contar con argumentos suficientes como para poner en aprietos a la zaga local. Un nuevo envío en profundidad de Asier sobre Dani Calleja al que éste no llegó por milímetros volvía a poner en evidencia que el mando del choque era azulgrana, pero superado el ecuador del primer período el castillo de naipes de los de casa comenzó a venirse abajo, con la lesión de Asier, y el sorprendente empate del equipo gallego, tras un error en cadena que llegó después de una pérdida de balón, que dio opción al Cerceda a enviar la pelota a su delantero Luáriz, que tiró de corpulencia y de fuerza para superar una primera entrada de Javi Marcos, entrar en el área, y batir a Facundo por el palo corto. A partir de ese momento, el ‘9’ del Cerceda se impuso con mucha claridad a la pareja de centrales azulgrana.

El gol fue un sonoro bofetón en el rostro de la Segoviana, que se quedó groggy casi hasta el descanso, recibiendo varias ocasiones, con especial mención a un remate en el área pequeña de Pedrosa que sacó Facundo, y sólo tomó algo de aire cuando Guille sirvió un gran balón en profundidad a Kike, que encaró a Magu para terminar chutando a las nubes. Sin duda, la llegada del descanso fue lo mejor que le pudo pasar a la Segoviana.

La falta de puntería El Cerceda había cambiado su planteamiento antes del descanso, pero no su intención de pillar a la contra a la Segoviana, que tras el paso por los vestuarios salió con Ayrton muy activo, rematando en dos acciones muy claras, pero sin encontrar el premio del gol. Sin embargo, el paso de los minutos volvió a pasar factura en el físico de los locales, sobre todo en un centro del campo que no fue dinámico en absoluto, y a media hora para el final del choque llegó el disgusto, tras otro balón en largo que Luáriz ganó a Chema para servir a Hugo Rama, que se encontró con la gran intervención de Facundo en su remate. Pero el balón rechazado por el portero gimnástico fue a rebotar en Javi Marcos para terminar entrando mansamente en la portería de la Segoviana.

El escenario era el peor posible, y aunque Abraham acertó con los cambios, ya que Quino dio más velocidad a la pelota y Dani Arribas mucha más mordiente, y hubo ocasiones de sobra para haber empatado, el equipo local estaba sin aire, y ello se notó en sus lanzamientos a portería. El Cerceda, que pudo haber marcado el 1-3 a la contra, se llevó una victoria a base de mucha defensa, balones en largo buscando la contra y un poco de fortuna. Lo suficiente para ganar a un rival al que la lógica falta de adaptación a la categoría, y por supuesto la Copa del Rey, le están haciendo pagar un peaje más alto de lo esperado.

