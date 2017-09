Podemos insta a la Junta a ampliar la plantilla de celadores del Hospital

La procuradora de Podemos por Segovia, Natalia del Barrio. / MARTA HERRERO

Comienza también en septiembre el curso político y lo hace con los partidos presentados sus líneas de trabajo para los próximos meses. En este sentido, Natalia del Barrio, procuradora de Podemos por Segovia, explicó los cuatro ejes que marcarán su estrategia, que dan continuidad a la línea desarrollada hasta el momento por Podemos, “la defensa de los servicios públicos: Educación, Sanidad

y Servicios Sociales; y también el aumento del empleo en la provincia de Segovia”, dijo.

Por lo que respecta a Sanidad, Del Barrio recordó que “el Hospital de Segovia hace más de diez años que no se reforma, hay desperfectos que han sido visibles por todos los usuarios, y en este sentido hemos presentado una iniciativa en las Cortes de Castilla y León que viene a pedir a la Consejería de Sanidad que aumente los recursos para reformar el Hospital de Segovia así como para reponer el mobiliario”.

Además, “vamos a pedir el aumento de la plantilla, haciendo especial hincapié en una categoría profesional que tiene los recursos humanos muy bajos como son los celadores. Existen muchas bajas temporales por carga de trabajo, que no se reponen, y no se ha renovado la plantilla desde hace unos años. Por lo tanto, hemos presentado una iniciativa para pedir que se amplíe la plantilla de celadores”, añadió la procuradora.

En lo que se refiere a Educación, “vamos a seguir luchando para que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto en los últimos días, que se ha cerrado un nuevo colegio en la provincia, el de Garcillán, siendo ya quince los colegios cerrados en la provincia en los últimos siete años”.

Para Del Barrio, este problema está relacionado “con la disminución de los recursos económicos utilizados en la Educación pública, que hace no solo que se cierren colegios en la provincia sino que se cierren también líneas en los diferentes centros públicos, mientras que vemos cómo se aumentan los recursos en los colegios concertados”, lamentó. Por ello, “pediremos el aumento de la inversión en los diferentes centros públicos para infraestructuras y mobiliario”.

En este sentido, anunció, “también vamos a defender los puestos laborales de los profesores. Segovia cuenta con una de las tasas más altas de interinidad del profesorado de la Comunidad, en torno al 30 por ciento, tanto en Primaria como en Secundaria, según datos que nos proporcionó la propia Consejería de Educación”, una tasa que no debería permitirse.

Y en el ámbito de los servicios sociales, la procuradora explicó que el trabajo de Podemos en los próximos meses incidirá en el estado de las personas mayores.

“Debido a que somos una provincia con una población bastante envejecida y creemos que las personas mayores son una población muy vulnerable, vamos a empezar a visitar todas las residencias públicas y con plazas concertadas de la provincia, porque ya hemos visto casos en otras comunidades autónomas donde las personas mayores, de alguna manera, no están bien atendidas. Así que vamos a estar vigilantes y si de estas visitas surgiera alguna iniciativa, la trasladaremos a las Cortes”, aseguró.

Empleo El cuarto eje que marcará la política de Podemos este curso será la mejora del empleo. “Estamos trabajando en un nuevo modelo productivo y económico que no esté basado en la estacionalidad y la temporalidad, con contratos precarios, como han reflejado los últimos datos del paro; sino en un modelo de empleo que produzca valor añadido, como puede ser la investigación a través de la colaboración con la Universidad o con diferentes empresas y autónomos”, señaló la procuradora.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.