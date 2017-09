Victoria en obras

El Viveros Herol Nava inició la liga con buen pie, tras superar al Balonmano Alarcos de Ciudad Real en un encuentro clásico de comienzo de temporada, con altibajos en el juego, momentos de cierto desconcierto sobre la cancha repartidos entre ambos conjuntos, y una recta final del choque en el que se impuso la calidad individual. Y de esa el conjunto navero está más que servido.

De entrada, Dani Gordo apostó por un equipo muy parecido al del año pasado, con las novedades de Álvaro Rodrigues en el central, y de Yeray Lamariano en la portería, cerrando el 6:0 defensivo. El Alarcos tenía muy clara la estrategia, que no era otra que la de bajar las pulsaciones de un conjunto local excitado por el debut en casa. Así, los de Javier Marcos atacaban utilizando todos los segundos que les concedían los colegiados, pero ello no les era suficiente para superar la defensa segoviana, que en el primer cuarto de hora solo había concedido tres tantos a su rival.

Con Bruno es Isma saliendo con velocidad a la contra, con Rodrigues ejerciendo de jefe en el 6:0, y con Yeray bien asistido por sus compañeros para poder lucirse bajo los palos, el Viveros Herol Nava se mantuvo con relativa solvencia en una renta de cuatro goles favorables. Pero fue a partir del ecuador del primer tiempo cuando el técnico visitante dio un giro al encuentro con una variación en defensa que se le atragantó al cuadro local.

Javier Márquez apostó por elevar la defensa hasta el 5:1 que dinamitó todo el juego de ataque del equipo de casa, que sufrió una crisis de tal calibre que del 8-5 en el minuto 20 pasó al 9-12 con la llegada del descanso, recibiendo un demoledor parcial de 1-7 que hizo dudar a más de uno acerca de las posibilidades del conjunto navero, al que en el tramo final de la primera parte no le salió absolutamente nada, enlazando varios ataques consecutivos en los que ni siquiera llegó a lanzar hacia la portería defendida por Fran Revuelta, que poco a poco fue elevando su porcentaje de acierto.

Los contragolpes visitantes elevaron la renta hasta los cuatro goles (10-14) cuando el partido finalizó los cinco primeros minutos de la reanudación. La única buena noticia para el Viveros Herol en esos momentos llegó con la aparición de Ernesto Sánchez en la portería, porque desde el principio supo leer perfectamente los lanzamientos de los jugadores visitantes, y que el paso de los minutos comenzó a agotar a los de Ciudad Real, con mención especial para un César Beret que movió a los suyos a la perfección hasta que el físico le pasó factura, y el 5:1 ya no les funcionó de manera tan efectiva como en la primera parte.

El punto de inflexión Además, cuatro minutos prácticamente consecutivos de inferioridad para el Alarcos hicieron ver al Viveros Herol Nava que el momento de la remontada estaba llegando. Agustín Casado, que en la primera parte se había mostrado demasiado nervioso precipitándose en sus acciones, derrochó personalidad, tomó el mando de las operaciones en la ofensiva, y siempre encontró a un compañero que le acompañó en momentos puntuales para ajusticiar a Revuelta, que finalmente fue sustituido bajo los palos.

Filipe Martins en algunas ocasiones, Alonso Moreno en otras, Darío Ajo entrando muy bien por el extremo, Rodrigues mandando atrás... y en apenas cinco minutos el Viveros Herol Nava logró cerrar la brecha de goles que le había abierto el Alarcos, y en otros cinco recuperó el mando en el electrónico. De poco sirvieron las rotaciones en el conjunti manchego, ni las protestas a unos árbitros difíciles de entender porque tomaron decisiones distintas en acciones muy similares, ni el tiempo muerto tratando de frenar la sangría. Dani Gordo había encontrado el sexteto que le iba a terminar dando la victoria, y lo exprimió hasta el final.

A diez minutos para la conclusión el equipo de casa navegaba con tres goles a favor, y obligaba a su oponente a variar la estrategia, buscando los ataques rápidos, en los que mostró mucha versatilidad para la finalización, sobre todo con Brian desde el extremo, o Julián Portero desde el lateral izquierdo. Pero el Viveros Herol Nava ya no estaba dispuesto a ceder su victoria, y a pesar de la exclusión de Carlos Villagrán a poco más de seis minutos para el final, supo hacer valer la calidad individual de sus hombres para cerrar el choque.

Isma Juárez culminando un uno para uno en el extremo derecho, Bruno haciendo lo propio por el zurdo, y Agustín Casado con su décimo tanto hicieron estéril el esfuerzo del Alarcos, que lo intentó hasta prácticamente el final, pero sin poder responder a un equipo navero que, con seis semanas de entrenamientos, fue capaz de hacer valer la calidad de su plantilla, repleta de jugadores con personalidad que saben tomar responsabilidades. Hay portería (y muy buena), el sistema defensivo apunta a férreo, y en ataque las opciones son muy variadas. Solo es una victoria, la primera de la temporada, pero no cabe duda que el Viveros Herol Nava tiene margen de mejora, evidentemente, pero también es evidente que apunta muy buenas maneras.

