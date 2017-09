La liga regional comienza con la polémica del CD Palencia

La competición en el grupo A de la Regional de Aficionados comienza hoy, y lo hará con la incertidumbre para el CD La Granja de si terminará disputando su partido frente al CD Palencia, o bien éste no se jugará debido a los problemas burocráticos que acumula el conjunto palentino, que en la jornada del pasado jueves no había conseguido aún tramitar las fichas de sus futbolistas debido a la deuda que arrastraba con su anterior entrenador, Miguel Ángel Tomé.

Como quiera que la jornada de ayer era festiva en Valladolid, no se esperaba que el club palentino pudiese hacer esa tramitación de las fichas, siempre que hubiera pagado al entrenador, algo que tampoco estaba del todo claro. Pero desde el CD La Granja, que ya ha vivido experiencias de todo tipo, el trabajo se ha venido realizando como si el encuentro se fuera a disputar con total normalidad. Otra cosa será lo que, a partir de las seis y media de la tarde, se pueda ver (o no ver) en el campo de El Hospital.

Unami Por su parte, el Unami de Barto debuta en casa frente al Norma San Leonardo en un partido en el que comenzará a verse al nuevo equipo azul, con un buen número de novedades después de formalizar su filialidad con la Segoviana, pero al que Barto ya le dio su sello la pasada campaña, con pocos balones en largo y mucho juego combinativo. Las medidas de La Albuera son propicias para jugar de esta manera.

UD El Espinar Por su parte, la UD El Espinar San Rafael abre la liga fuera de casa, visitando el campo de Los Nogales en Roa de Duero, para medirse al Raudense. El conjunto espinariego logró en la pasada campaña ser uno de los ‘cocos’ para los equipos más grandes de la competición, pero solía flaquear en los partidos ante los menos fuertes. Luis Bertó quiere cambiar esa tendencia para continuar asentando al equipo en una categoría a la que el plantel se adaptó con prontitud en la pasada campaña, después de pasarlo mal en su primer año.

