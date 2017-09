La Ponferradina será el rival de la Segoviana en la Copa del Rey

Dos jugadores de la Ponferradina controlan el balón en un encuentro ante la Cultural Leonesa. / LEONOTICIAS.COM

A lo largo de sus más de ocho décadas de vida, la Gimnástica Segoviana ha tenido que sudar cada triunfo, sin contar demasiado con un factor suerte que suele visitar otros territorios antes de quedarse cerca del Acueducto. Ayer, en el sorteo de la tercera Copa del Rey que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se escenificó de nuevo esta ‘mala leche’ que se gasta la diosa Fortuna con el conjunto azulgrana.

Aspiraba Abraham García a que el equipo pudiera quedar exento de jugar esta ronda, pero finalmente fue el Lleida quien se quedó sin pareja de baile en esta tercera fase del torneo copero, mientras que a la Segoviana le tocará bailar con una de las más feas de la fiesta, la Ponferradina, que en la pasada campaña se quedó a las puertas de disputar la fase de ascenso a la Segunda División.

Pero como quien no se consuela es porque no quiere, la suerte quiso que el baile se celebre el 20 de septiembre en el campo de La Albuera, con lo que habrá otra buena taquilla para la Segoviana, y que el rival no esté pasando por su mejor momento, con dos empates y una derrota en tres partidos tras un arranque liguero que no parece haber sentado bien a los de Carlos Terrazas, que comparten grupo con el equipo gimnástico.

Ahora bien, el trabajo en las dos primeras rondas de Copa ha dado sus frutos para la Segoviana, no solo deportivos, sino también económicos, ya que a los 11.000 euros por clasificarse para la Copa se le sumaron los 16.000 euros por pasar la primera ronda, a los que hay que añadirse ahora los 22.000 euros por clasificarse para la tercera fase, ganando fuera de casa. De momento, la Copa ha dado un premio económico a la entidad azulgrana de casi 50.000 euros. Y eso no lo da la suerte, sino el trabajo.

Los emparejamientos Tras el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, el próximo 20 de septiembre se disputarán los siguientes partidos:

- SD Formentera - UD Logroñés.

- CD Calahorra - CF Fuenlabrada.

- Gimnástica Segoviana - SD Ponferradina.

- Real Murcia - UE Olot.

- Hércules - Elche CF.

- CF Talavera - FC Cartagena.

- Córdoba CF - CD Tenerife.

- Spórting de Gijón - CD Numancia.

- Real Zaragoza - CD Lugo.

- Cádiz CF - Atlético Osasuna.

- CyD Leonesa - Real Valladolid.

