Aceves apuesta por el municipalismo y el fortalecimiento del partido en Segovia

Aceves, ayer, en su comparecencia en la sede del PSOE, en la calle Arquitecto Escobedo. / G. HERRERO

“Garantía para Segovia”. Ese es el eslogan del programa político presentado ayer por José Luis Aceves.

En el folleto que el precandidato a la secretaría general del PSOE segoviano está repartiendo a los militantes dibuja el partido que él quiere, una formación “garante de las soluciones a los problemas de la sociedad segoviana”, “fuerte y unida en la provincia” y, por último, donde se combinen renovación con experiencia. “Nuestro reto —subrayó— es convertir en propuestas lo que la sociedad nos demanda; así conseguiremos ser útiles a los segovianos”.

Ya en campaña, el político caucense lanzó su primera propuesta, la de crear un ‘Consejo Provincial de Alcaldes’, en el que tendrían cabida los 55 alcaldes socialistas de la provincia, así los portavoces del partido en todos los municipios y entidades locales menores. Aceves estimó que tal órgano, en el que se debatirán todas las cuestiones importantes que afecten a los municipios “fortalecerá el municipalismo”, entendido como piedra angular de su programa.

El precandidato se comprometió a consolidar “espacios de encuentro” con asociaciones y sindicatos, para de esa forma conseguir mayor cercanía a los segovianos. De igual forma, se mostró dispuesto a impulsar un plan, coordinado con Juventudes Socialistas, para atraer a los jóvenes al PSOE. “Queremos ser el partido de referencia de la juventud, el que de soluciones a sus problemas”, dijo. Y prometió alentar políticas de igualdad, tanto en apoyo a las reivindicaciones de la mujer como del colectivo LGTBI.

Aceves quiere además intensificar los encuentros con las agrupaciones locales del PSOE y, al tiempo, poner en marcha un plan de formación para los militantes. “Consolidaremos el Comité Territorial, con participación de los secretarios generales locales, y organizando reuniones en diferentes localidades”, agregó.

En cuanto a los objetivos que persigue con su programa, Aceves reconoció tres. El primero, “consolidar e intentar aumentar el ya importante peso institucional en los ayuntamientos segovianos” del PSOE. Tras resaltar que, hoy, el 62,5% de los segovianos están gobernados por un alcalde socialista, el procurador regional consideró llegada la hora de que alcanzar el gobierno de la Diputación (“lo necesita la provincia”, aseguró), al tiempo que dijo que desde el PSOE se trabajará tanto para que Luis Tudanca gane en Castilla y León como para que Pedro Sánchez haga lo propio a nivel nacional.

Aumentar la afiliación y, al tiempo, conseguir más presencia del PSOE en la provincia es el segundo objetivo del caucense. Y el tercero, dinamizar la participación y la transparencia.

Para acabar, Aceves lanzó una retahíla de adjetivos sobre su programa, calificándolo de “colectivo, ilusionante, coherente, sacrificado, transparente, integrador, responsable, humilde pero con fortaleza, intergeneracional, y con cercanía”.

Las cuentas del equipo de campaña

No le gusta a José Luis Aceves pronosticar lo que ocurrirá en las primarias del 1 de octubre en Segovia. Y tampoco se siente cómodo cuando se le califica como el favorito. Conoce bien la historia del PSOE, sobre todo la reciente. Sabe que, hace cuatro días, se daba por hecho que Susana Díaz sería la secretaria general de los socialistas y luego, para sorpresa general, Pedro Sánchez ganó de calle. Así que el político caucense prefiere ser prudente al responder sobre sus opciones de victoria.

Eso sí, ayer, en la presentación de su programa, señaló a los periodistas que ya cuenta con los avales necesarios para convertirse en candidato a la secretaría general de los socialistas segovianos. En cualquier caso, el caucense no quiere conformarse con los 120 avales que ya tiene en cartera y quiere sumar más. Su equipo de campaña está ahora desarrollando ese trabajo.

Aunque resulta imposible de saber qué votará cada uno de los 580 afiliados, el entorno de Aceves confía en la victoria final a tenor de las tendencias existentes en las 29 agrupaciones locales de la provincia.

De acuerdo a los augurios del equipo de Aceves, esté será la opción más secundada en al menos 24 de las 29 agrupaciones. Entre ellas, las de Coca, Riaza, La Granja, Cuéllar, El Espinar o Cantalejo, que totalizarían poco menos de 300 afiliados. De hecho, Aceves quiso, al formalizar su precandidatura, que le avalaran cuatro destacados militantes de las agrupaciones de Riaza, Cantalejo, El Espinar y Cuéllar. Las otras cinco agrupaciones en las que los de Aceves intuyen que José Bayón puede recibir más votos son las de Segovia (la más numerosa de la provincia, con 120 militantes) y las de Cantimpalos, Ituero y Lama, Carbonero el Mayor y, tal vez, Grajera. En el caso de Juventudes Socialistas, los de Aceves tienen dudas, pues aunque alguno de sus líderes —Sergio Iglesias o Álvaro Serrano— se han inclinado por Bayón, otros parecen más cercanos al de Coca.

Los más viejos militantes segovianos proclives a Aceves advertían ayer que, aunque Bayón logre un mayor apoyo en la agrupación socialista de la capital, esa diferencia no será determinante, dado que, “tradicionalmente, en Segovia se divide el voto prácticamente en dos bloques”, poniendo como botón de muestra lo acontecido en el pulso entre Díaz y Sánchez, que recibieron apoyo muy similar.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.