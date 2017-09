Bayón presenta su candidatura con el objetivo de “ganar la provincia de Segovia”

Cerca de un centenar de socialistas de la capital y la provincia apoyó a José Bayón en su presentación. / MARTA HERRERO

José Bayón, concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia, presentó ayer de manera oficial su candidatura para convertirse en el nuevo secretario general del Partido Socialista en Segovia. Y lo hizo en un acto público, en el exterior de la sede del PSOE, rodeado de casi un centenar de compañeros.

Bayón desgranó su idea de partido y sus objetivos, entre los que destacó volver a “ganar la provincia de Segovia”, haciendo que los ciudadanos confíen en los socialistas, manteniendo los ayuntamientos que se gobiernan en la actualidad y logrando más, para conseguir también “recuperar” la Diputación.

Para ello, dijo, “el PSOE tiene que ser un partido de izquierdas, valiente, transparente, abierto, moderno y que avance hacia la realidad”, teniendo en cuenta las características del tiempo actual, y “con ilusión, alejando a los enemigos de la izquierda y dejando fuera el pesimismo y el miedo”.

Recordó el concejal que hace quince años que se afilió a la Agrupación Socialista de Segovia y lleva dos en los órganos de Gobierno, en el Ayuntamiento de la capital, por lo que puede aportar su experiencia, pero también la ilusión y la renovación que necesita el partido en este momento.

Eso sí, pidió que en estas primarias el protagonismo sea para los militantes, que sean ellos los que lo dirijan; y, sobre todo, que el “proceso sea ejemplar, no tiene que haber ni una mala palabra”. De hecho, reconoció de antemano la valía de su ‘contrincante’, José Luis Aceves y afirmó que “si gana él, me pondrá a su disposición desde el primer momento; y si gano yo, contaré con él” y aseguró que tienen ideas muy similares, como dar más relevancia a la militancia o crear un Consejo de Alcaldes, entre otras.

Pero las primarias también tiene que ser un “proceso útil”, aseguró, porque “han sido unos años muy duros, en los que amigos y militantes nos han dado de lado porque no se sentían representados, por eso hay que hacer un partido participativo, cercano al ciudadano (...) pegado a la realidad, identificable y creíble, un partido de mayorías sociales, capaz de gobernar (...) y un partido municipalista, porque somos gobernantes de la realidad más próxima”.

Respecto a la recogida de avales, Bayón señaló que “somos partidarios de no tensionar con los avales y queremos ir rápidamente a las agrupaciones, a hacer campaña, a presentar propuestas, a que me conozcan, porque es verdad que algunas me pueden conocer menos”.

En cuanto a si prevé una ‘guerra’ entre la agrupación de Segovia capital y las que hay repartidas por la provincia, Bayón apuntó que “siempre lo he evitado, porque además aquí veo caras de mi familia que son todos de la provincia, yo soy un hijo de esta provincia y por lo tanto no puedo entender un duelo provincia - capital. Lógicamente yo soy militante de la agrupación de Segovia y a priori puedo tener más respaldo aquí, igual que puede haber más respaldo para José Luis en Coca, pero yo tengo apoyos en Coca igual que él los tiene aquí”.

“En el mundo en el que vivimos —añadió el candidato a la Secretaría Provincial del PSOE—, si conseguimos que haya servicios públicos de calidad en los pueblos, que haya buenas comunicaciones tanto terrestres como digitales, se puede vivir exactamente igual aquí que en Valverde, en La Lastrilla o en Cuéllar. La diferencia pueblo - ciudad en el mundo al que vamos tiene que ser cada vez más pequeña, siempre que consigamos mantener esos servicios mínimos”.

“Es el revulsivo que necesita el PSOE”

José Bayón estuvo acompañado en la presentación de su candidatura a la Secretaría Provincial del PSOE por cerca de un centenar de compañeros y algunos de ellos le dedicaron palabras de apoyo y reconocimiento. Asunción Arribas, alcaldesa de Garcillán, aseguró que Bayón es “ese revulsivo que necesita el Partido Socialista en Segovia” y pidió a aquellos que no le conozcan o que tengan dudas “que le escuchen, porque tiene mucho que decir”.

Sergio Iglesias, por su parte, defendió que en la candidatura de Bayón “cabemos todos, hay jóvenes y mayores y se mezcla la veteranía con las ganas de trabajar”. Dijo, además, que “es la candidatura de la valentía y una candidatura ilusionante”. Para Iglesias, Bayón reúne las mejores condiciones que puede tener un secretario provincial del PSOE, pues “lleva muchos años trabajando para el partido, tiene capacidad de Gobierno, tiene valentía y tiene humildad, porque se ha presentado porque los militantes le hemos empujado a hacerlo” y concluyó asegurando que los socialistas de la provincia de Segovia “queremos al que puede cambiar las cosas”.

