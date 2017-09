“Quiero seguir luchando por mis sueños”

Javi Guerra, con la camiseta de la Selección Española de atletismo en la imagen tomada con el Acueducto haciendo de fondo. / PABLO MARTÍN (EFE)

Javi Guerra Polo ha cambiado de estado civil, iniciando con su esposa, Marta Muñoz, un camino en compañía que espera dure “toda la vida”. Con la temporada prácticamente finalizada, pero siempre con nuevos retos en la cabeza, el mejor maratoniano de España en la actualidad pasa revista a la temporada, echa un vistazo al pasado, y mira con ilusión al futuro.

¿Cuántas vueltas al mundo calcula que ha dado entre viajes y entrenamientos?

La verdad es que me salen unas cuantas. He viajado mucho, pero también las preparaciones para los maratones me han obligado a hacer muchos kilómetros. Son muchos a lo largo de un año, pero los viajes te aportan conocimiento de lo que hay en el mundo, y los entrenamientos son necesarios.

¿Qué sensación personal, y como parte de la Selección, le queda tras la disputa del Mundial?

Si me tengo que poner una nota, me pondría un bien, o como mucho un notable. Iba con las perspectivas de poder mejorar el puesto que obtuve en el pasado campeonato del mundo, y las sensaciones fueron buenas a lo largo de buena parte de la carrera. Pero tanto cambio de rtitmo me acabó afectando, y me hizo no terminar tan fuerte como en otras maratones. En el kilómetro 35 sufrí una crisis bastante fuerte, me vacié muscularmente, y ya aspiré solo a mantener el puesto para estar entre los 20 primeros y lograr el pasaporte para el Europeo. Pero es cierto que al final no tuve las mejores sensaciones como en otros mundiales, aunque mantengo la regularidad de estar entre los 20 mejores, siendo el cuarto europeo.

En el balance global, es cierto que no hemos conseguido ninguna medalla, pero hemos tenido bastantes finalistas que han hecho grandes actuaciones. El balance es de notable, pese a alguna mala actuación puntual, porque cuando vas en un equipo de casi sesenta atletas, es difícil que todo salga bien. En un deporte tan global como el atletismo, estar entre los tres mejores está al alcance de muy pocos.

¿El aficionado español entiende de atletismo o solo se fija en las medallas?

Yo creo que entiende en líneas generales, pero no llega a ver la globalidad que existe en un campeonato del mundo. El atletismo es el deporte más universal, mientras que en otras disciplinas el número es menor. Siempre pedimos medallas, y es cierto que el atletismo español ha respondido, pero en esa ocasión no ha podido ser. Hay que seguir trabajando, y en este sentido la nueva junta directiva de la Federación está trabajando en un nuevo cambio, y de aquí a los próximos campeonatos de Berlín, Doha o el ciclo olímpico que se cierra en Tokio, los resultados serán mucho mejores, y van a salir chavales que están apuntando muy alto.

Termina de correr una maratón, y aún sale a correr al día siguiente. ¿Cómo se logra salir siquiera de la cama tras esa paliza?

Tiras un poco de mente, de pensar en que te va a venir bien salir a correr de nuevo para recuperarte. Es algo que llevo haciendo desde que corrí la primera maratón, y es cierto que las sensaciones son muy malas, porque te duele todo, bajas un escalón y ya tienes agujetas, y lo único que te apetece es hacer lo mínimo, pero es necesario. A las dos/tres semanas, te das cuenta de lo bien que te ha venido eliminar toxinas en estos primeros días.

¿Sigue teniendo ganas de salir cada día de casa para entrenar?

Yo ya llevo una trayectoria en el atletismo, pero la ilusión de poder seguir luchando por algo más es lo que me hace salir de casa cada día a entrenar. Yo quiero mejorar mi marca en la maratón, quiero hacer un buen papel en el próximo Europeo, si pudiera ser logrando una medalla, y esa motivación es la que me hace salir día a día. Está claro que empezar la pretemporada es duro, pero hay que ponerse retos pequeños a corto plazo.

¿El deportista de élite debe ser una persona equilibrada?

Totalmente. En los últimos años que he estado trabajando el aspecto mental, me he dado cuenta de que lo importante es encontrar ese equilibrio para no estar, ni muy arriba, ni muy abajo. El año pasado estaba por los suelos después de no poder disputar los Juegos, pero ello me ha enseñado a valorar las cosas, a saber disfrutarlas y aprovecharlas, pero también a saber desconectar y no pensar constantemente en correr

¿La familia es importante para usted?

Sin duda. Para mí es mi máximo apoyo, y sin ellos no sería posible alcanzar ese equilibrio emocional que para mí es tan importante. No vas a entrenar igual si antes has discutido con tu pareja, o tu familia tiene un problema. Contar con ellos a mi lado siempre me aporta tranquilidad, y por eso siempre quiero tenerles cerca, porque cuando entrenaba en Madrid, pese a que solo había 100 kilómetros de distancia, no era lo mismo. Poder terminar de entrenar, y poder estar con mi pareja, o mis amigos, me permite desconectar del atletismo, algo que para mí es muy importante.

Le siguen brillando los ojos cuando habla de atletismo.

Sé que cada vez me quedan menos años de atletismo de élite, pero sigo manteniendo la ilusión. Cuando me falte, posiblemente me plantee otras cosas en mi vida. Cuando acaba una temporada, tengo ganas de volver a empezar, quiero seguir luchando por mis sueños.

Ahora veo a compañeros míos como Carles Castillejo, Jesús España o Juan Carlos Higuero, que se han retirado, y claro que ves el final un poco más cerca. Claro que me da un poco de pena, pero trato de pensar en el día a día. Hay que estar preparado para saber cuándo es el final, y no querría llegar a ese final arrastrándome en las competiciones.

Ser el mejor maratoniano de España durante varios años no está al alcance de cualquiera.

Y me hace mucha ilusión. Cuando en el primer año ves que estás el primero no le das más trascendencia, pero cuando posteriormente ves que sigues liderando el ránking, que vas a los campeonatos y eres el primer español, te motiva y te hace ver que las cosas van bien, y que has encontrado tu prueba. He de reconocer que estoy orgulloso de ser el mejor español de la maratón.

¿Antonio Serrano es el mejor entrenador de atletas?

A día de hoy, sin ninguna duda, es el mejor entrenador de fondo. Hay muy buenos entrenadores en España, pero el fondo Antonio se lo conoce a la perfección. Tenemos el ejemplo de Mechaal, que es un talento absoluto, y solo hay que ver lo que Antonio le ha sacado en un año que lleva con él, y además en un año muy complicado para él con su sanción que al final se quedó en nada. Pero hay otros ejemplos, como Juan Carlos de la Ossa, Chema Martínez, Higuero… de todos ha sacado el cien por cien, y en mi caso lo está haciendo también. Me queda la espinita de no haber sacado una mejor marca, porque Antonio está convencido de que puedo bajar de dos horas y nueve minutos.



