Abraham (izq.) y el preparador físico del equipo, Pablo García, atienden a los periodistas. / MARTA HERRERO

Al igual que sucedió hace ocho días, tras la victoria en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Pontevedra, la Gimnástica Segoviana aterriza de manera brusca en la liga después de volar bien alto en Marbella, remontando la eliminatoria frente al Marbella, demostrando tanta ambición como carácter. Pero Abraham García es consciente de que “lo importante es lo que pasa el domingo”, y la trascendencia del partido que pasado mañana jugará su equipo en La Albuera ante el Cerceda va un poco más allá de los puntos en juego, porque hay que empezar a sumar en la competición doméstica.

“Estamos más contentos que cansados”, comenzó diciendo Abraham ante los medios de comunicación, para afirmar posteriormente que este hecho “ayudará a recuperar, porque cuando uno lo da todo, y más en esta clase de partidos que te exigen el cien por cien, se queda vacío. Pero creo que lo hemos hecho con tacto, siempre hemos intentado mover a los futbolistas, y logramos ofrecer un nivel notable en ambas competiciones. Pero tenemos que centrarnos en la liga cuanto antes, y espero que el domingo podamos ofrecer la intensidad y ritmo de juego que nos va a demandar el partido. Nos hemos recorrido el territorio nacional en una semana, y tenemos que recuperar las piernas”.

No va a ser sencillo ‘lidiar’ a un oponente como el Cerceda, que tras perder en su primer partido de Liga fue capaz de sobreponerse, venciendo en los dos siguientes por el exiguo, pero suficiente, marcador de 1-0. El técnico de la Segoviana alabó la labor que en el filial del Lugo realiza su entrenador, Tito Ramallo, “que siempre es garantía de equipo organizado y trabajado”.

El cuadro gallego, filial este año del Lugo, puede ofrecer diversas alternativas en su fútbol, “pero seguro que nos va a trabar, y nos va a obligar a dar nuestra mejor versión en lo que se refiere a la circulación de la pelota, y a buscar espacios. Desde la paciencia, debemos ser inteligentes y tener cuidado con sus contragolpes”.

Pese a ser un recién ascendido, Abraham habló del Cerceda como si fuera un clásico de la Segunda B, “que puede alternar su sistema de juego. En Guijuelo jugó con tres centrales, y vamos a ver lo que presenta en La Albuera. Hoy en día la gente sabe lo que hace, y Tito Ramallo tiene a sus espaldas muchos partidos, conoce muy bien lo que es entrenar a un filial en Segunda B, y nos va a presentar a un equipo difícil de ganar. Debemos estar preparados para todo, pero será un buen partido como todos los de Segunda B”.

Entrenamientos individualizados Con el equipo físicamente exprimido, cobra protagonismo la figura del preparador físico. Pablo García es el ‘profe’ azulgrana, y es consciente de que lo principal tras un esfuerzo como el del miércoles “es recuperar a los jugadores, y preparar a los que llevan más días libres, metiéndoles más intensidad. No podemos cargar de más a los jugadores”.

Tal y como está estructurada la Segoviana, el preparador físico casi se ve obligado a realizar un trabajo específico con cada futbolista, y Pablo es consciente de ello, “intentamos adaptar el entrenamiento a los jugadores. Cuando hacemos trabajo en el gimnasio sí podemos individualizar más con cada miembro del equipo, adaptando los ejercicios, pero ya no solo yo, sino también Abraham haciendo trabajo específico por posiciones”.

El Exento FC Pese a que el lógico interés de la plantilla azulgrana está centrado en llegar en el mejor momento posible al partido frente al Cerceda, no cabe duda que el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey que en la mañana de hoy se celebre en la sede de la Federación Española de Fútbol acaparará la atención de los aficionados, que comienzan a soñar con una eliminatoria frente a un conjunto de los punteros de la Primera División

Aunque en el bombo del sorteo habrá rivales con un buen ‘tirón’ como son el Spórting de Gijón, el Real Valladolid, o el Cádiz, lo cierto es que la Segoviana solo podrá medirse a equipos de Segunda B, más el Calahorra, único equipo de Tercera que ha pasado las dos primeras rondas de la competición. El rival de la Segoviana saldrá de los siguientes conjuntos: Olot, Fuenlabrada, Ponferradina, Talavera, Formentera, Lleida, Real Murcia, UD Logroñés, Cartagena, Hércules y Elche, más el citado Calahorra.

Como quiera que son trece los equipos de Segunda B y Tercera que estarán en el sorteo, uno de los equipos quedará exento, y pasará directamente de ronda. Y ese es el deseo de Abraham García, “que nos toque el Exento Fútbol Club”, para que su equipo no juegue entre semana otro partido, y pueda llegar a una cuarta ronda en la que los rivales son mucho más fuertes... y taquilleros.

Las posibilidades de quedar exento son ciertas, aunque escasas, y por ello el entrenador azulgrana apuesta por jugar la eliminatoria (también a partido único) en casa, “porque ya sabéis que para mí siempre es especial jugar en La Albuera, y sería bueno tanto para el club, como para nuestros aficionados. Pero, si no puede ser, pues que toque cerca y en un buen campo, para que podamos jugar en unas circunstancias que favorezcan nuestra forma de entender el fútbol”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.