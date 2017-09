El Mercado 3DWire confirma los primeros invitados internacionales de renombre

El Palacio de Quintanar es la sede oficial del Mercado 3D Wire. / KAMARERO

El Mercado 3D Wire avanza ya los primeros nombres y ejes de la programación de esta edición, que se celebrará entre el 5 y el 8 de octubre. Un año más, los organizadores se marcan como objetivo abordar ámbitos diversos y estar a la vanguardia; por ello, una de las líneas de contenido será la animación GIF. En este campo contará con dos personalidades: el animador y diseñador británico James Curran y el animador e ilustrador sevillano Pedro Alpera. Ambos nombres se han labrado un prestigio dentro de este mundo que ya con casi treinta años de vida, se ha erigido como una herramienta de constante uso para millones de personas.

Alpera ha logrado una gran notoriedad gracias a sus animaciones para Wetransfer, la plataforma on line de transmisión de archivos. Mientras que Curran, bajo su estudio Slim Jim Studios, además de trabajar regularmente para clientes como Disney, Nike y Samsung, es reconocido por sus proyectos ‘Gifathon’: 30 GIFs en 30 días en Nueva York, Los Ángeles y Tokyo, basados en sus experiencias personales mientras vivía en cada una de las ciudades.

3D Wire confirma también la presencia de otros grandes nombres como Shamik Majumdar, director creativo de The Walt Disney Company; o Michelle Nardone, directora del Departamento de Animación y CGI de The Animation Workshop (Dinamarca). Ambos acudirán a Segovia para ofrecer sendas conferencias pero también asesoría de proyectos.

Por otro lado, Michael Liebe, representante de Kickstarter videojuegos Europa, fundador de Booster Space y responsable de la International Games Week Berlin, será otra de las figuras más esperadas. Michael compartirá mesa redonda con Studio Koba, creadores de ‘Narita Boy’, y The Game Kitchen, desarrolladores de ‘Blasphemous’, dos de los videojuegos españoles que más han recaudado en la plataforma.

Este primer listado lo completan profesionales de primer nivel como el mexicano Enrique Vázquez (Network Manager deÁtomo Network) o el filipino Miguel del Rosario (presidente del Animation Council of the Philippines / CEO de Toon City Animation), quienes junto al ya mencionado Michael Liebe y los miembros del jurado Celia Bullwinkel, Bastien Dubois y Andrea Afanador, conforman el grupo de invitados que 3D Wire trae gracias a Acción Cultural Española (AC/E), a través del Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes.

País invitado Colombia será uno de los focos de programación de 3D Wire este año. Con el objetivo de fomentar las coproducciones e intercambios comerciales, el país latinoamericano trasladará hasta Segovia, gracias a las ayudas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, una nutrida delegación de profesionales encabezada por Andrea Afanador Llach, directora de Programas del FDC de Proimágenes Colombia.

Además, para esta edición, el Mercado 3D Wire incorpora una nueva sede, el Museo Zuloaga, u enclave único tanto por su ubicación (a escasos metros del Palacio Quintanar, sede central del evento) como por su historia.

