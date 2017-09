Rajoy avisa de que no renuncia “a nada” para defender la democracia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo el bloque independentista catalán que promueve el referéndum de autodeterminación, que hará todo lo necesario “sin renunciar a nada” para defender la democracia española. Además, les pidió que no sigan adelante porque “el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas”.

Rajoy leyó una declaración institucional en la Moncloa en presencia de todo su gabinete (salvo el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, de viaje en Cuba), en la que anunció nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional contra los pasos que se van dando hacia el referéndum. Pero sobre todo, en ella mostró contundencia al desplegar una sucesión de advertencias a la Generalitat y a las instituciones catalanas para que no sigan adelante con el 1-O.

