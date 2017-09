La exposición de arte sacro en la villa ya ha alcanzado la cifra redonda de 100.000 visitantes y sobre la fecha esperada. Tras la apertura de la exposición el 24 de abril, el reconocimiento del visitante recayó sobre una cuellarana -aunque nacida en Gómezserracín-, Rosario Ruano. Acompañada de su marido y de dos familiares, Ángel Egido y Amparo García, recorrieron las tres sedes que componen ‘Reconciliare’ y obtuvieron su reconocimiento al final de la visita, entre la sorpresa y la gratitud.

A este sencillo acto “pero lleno de cariño”, como calificó el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, acudieron el alcalde de la villa, la concejala de Turismo, el Delegado Territorial y miembros de la Diputación Provincialde Segovia. Gonzalo Jiménez habló de celebración en cuanto a llegar a esta cifra tan significativa y transmitió su enhorabuena a Rosi y sus acompañantes. “Me consta que viven con mucha pasión este mundo del arte”, explicó el secretario aludiendo a las profesiones de los acompañantes, arquitecto y cantante y compositora. Igualmente, Jiménez comentó que en verano la afluencia suele ser más individual o familiar, mientras que el resto de meses es más para grupos, organizado de ese modo. Así, mostró su satisfacción de que haya sido una cuellarana la que se lleve este número, que además visita por cuarta vez y comparte esta experiencia con su entorno.

En cuanto a las expectativas sobre la exposición y el número de visitantes, Jiménez habló de que “es algo complicado” ya que en cada lugar “funciona de una manera distinta”. Comentó de nuevo que el verano ha sido irregular, y que en otras ubicaciones el mes de agosto fue bueno, en otro, julio, y que el único objetivo es que se conozca Cuéllar, su entorno, y la puesta en valor de la localidad, “que ha quedado tan bonita”. “Las previsiones son que cada persona que viene se marche con una comprensión del tema que hemos propuesto, con una aceptación en el sentido de que ha visto obras que le han llenado, y para la Fundación esa es la mayor satisfacción y lo que buscamos”, añadió.

la denuncia El mes de julio la polémica saltó con la denuncia por el supuesto falseamiento de cifras de visitantes y la denuncia interpuesta por un editor burgalés. Jiménez anunció que todose encuentra en el mismo punto: “no hemos recibido ninguna notificación”. “Es bueno que se piense en la motivación del denunciante, si es porque no se le deja un estand para vender sus productos, es algo a valorar por los medios, que tenéis tanto peso”, añadió el secretario, que concluyó señalando que en cualquier caso se hará todo lo posible para esclarecer lo que haga falta. Recordó que la información sobre esta denuncia tan solo es la que llegó a través de los medios de comunicación, y que cuando llegue algo nuevo, si llega, se informará.

buen trabajo El Delegado Territorial de la junta de Castilla y León también tuvo palabras de felicitación a la visitante 100.000, así como de agradecimiento. “Encarna muy bien el espíritu de esta exposición y lo que todos queremos conseguir con ella, todos aquellos vinculados a una muestra de este tipo”; con esto se refirió a objetivos para la localidad, el entorno y la comarca. “Esta ciudadana de Cuéllar ha asumido muy bien su responsabilidad como cuellarana, la de mostrar su municipio y atraer a gente, y eso es muy importante; Cuéllar es una ciudad acogedora y lo está demostrando”, indicó.

El delegado se refirió a un enorme trabajo y esfuerzo puesto por las instituciones y llevado a los mercados nacionales y turoperadores, colaborando con grupos de acción local y diputaciones de Segovia y Valladolid, además del trabajo con empresas del ámbito privado como Renfe, la ONCE o Bankia. Toda esta actividad llevada a cabo antes, durante y después de la exposición se realiza para consolidar todo este proyecto “que va mucho más allá de una mera exposición”.

Aún no hay estimaciones de las cifras que están arrojando Las Edades del Hombre en cuanto a actividad económica, pero aseguran que respecto a la inversión realizada por la Junta de Castilla y León, el retorno es mayor. “Cada uno de estos visitantes, aparte de de pagar su entrada, consume enCuéllar y visita otros lugares de la provincia”. Aseguró que las visitas a toda la zona se han incrementado un 10 por ciento respecto al año anterior. Se trata de cifras globales, de Castilla y León, pero con toda seguridad se ven influidas por estas actividades que atraen a un punto como Cuéllar a 100.000 visitantes. “Esperamos que haya una amplia repercusión y un amplio retorno, porque parece que el dinero se gasta pero también retorna a las arcas municipales, a la actividad económica; estamos satisfechos aunque no hay cifras aún”, concluyó.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.