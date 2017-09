Bayón presenta de manera oficial su candidatura en la sede del PSOE de Segovia

El concejal del Ayuntamiento de Segovia José Bayón formalizó ayer su candidatura a las primarias del PSOE. / M. HERRERO

José Bayón ya es candidato de manera oficial a la Secretaría Provincial del PSOE de Segovia. Ayer por la mañana, alrededor de las once, presentó su candidatura en la sede de los socialistas y competirá con José Luis Aceves por sustituir a Juan Luis Gordo en el puesto.

Aunque todavía no ha querido anunciar el día en el que presentará ante sus compañeros su proyecto para el PSOE segoviano, asegura a este diario que será a finales de esta semana.

Será entonces cuando Bayón muestre sus cartas, que pasan por ser la apuesta clara de renovación en esta provincia, siguiendo la estela de las actuaciones a nivel regional, con Luis Tudanca, y nacional, con Pedro Sánchez.

Sabe que una de las bazas con las que cuenta su ‘contrincante’, al que asegura tener el máximo respeto, es el hecho de que su vida laboral la desarrolla en Madrid, pero “nadie me va a quitar el carné de segoviano a estas alturas”, afirma. Su familia directa es y siempre ha vivido en la provincia de Segovia, aunque él ahora trabaja en la capital, pero va y viene continuamente y son muchos los días de la semana que pasa en Segovia, donde forma parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento —es responsable del área municipal de Desarrollo Local, Empleo e Innovación—.

De hecho, sus compañeros en la corporación son los primeros en defender las actitudes que tiene José Bayón para liderar la agrupación socialista segoviana. El último en manifestarlo públicamente fue Álvaro Serrano, concejal de Educación y Juventud, quien aseguró ayer que “Bayón tiene un perfil muy adecuado” para ser secretario provincial del PSOE, aunque reconoció que “no tengo ni tendré nunca una mala palabra para Aceves”.

Respecto al proceso de primarias, Serrano afirmó que “siempre me ha parecido un mecanismo muy positivo, de hecho he defendido las primarias desde que me afilié al PSOE en 2011, antes de que otros defendieran este proceso, y no me da ningún tipo de miedo. Los militantes se expresarán libremente como ya lo han venido haciendo en los últimos procesos”.

La alcaldesa, Clara Luquero, también mostró su apoyo claro y público a Bayón hace unos días, asegurando que la mejor muestra de la confianza que tiene en sus capacidades es que contó con él para formar su equipo de

Gobierno en el Ayuntamiento de Segovia.

Aceves formaliza su presentación para optar a la Secretaría General de los socialistas

José Luis Aceves formalizó ayer oficialmente su candidatura para ser el próximo secretario general del PSOE de Segovia, mediante la presentación de la documentación en la sede del partido. Con su candidatura, Aceves pretende que el partido logre un equilibrio territorial.

Según informó el candidato en una nota de prensa, su proyecto está avalado por cuatro militantes socialistas que serán sus representantes ante la comisión organizadora del próximo XIII

Congreso Provincial: Carlos Fraile, secretario de la Agrupación de Cuéllar y diputado provincial; Ana Agudíez, secretaria general de la Agrupación de Cantalejo y procuradora en las Cortes de Castilla y León; María Isabel Robledo, teniente de alcalde y concejala de las áreas de Personal y Régimen Interior, Festejos, Ganadería y Montes, y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de El Espinar; y Víctor Cerezo, secretario general de la Agrupación socialista del Nordeste.

El procurador en las Cortes de Castilla y León, cuando se abra el proceso de primarias para elegir al sustituto de Juan Luis Gordo al frente de los socialistas segovianos, procederá a recabar los avales necesarios para poder ser proclamado candidato y presentarse a las elecciones que se celebrarán el día 1 de octubre, y a las que serán convocados los socialistas segovianos.

En el acto de presentación de su candidatura el pasado sábado, al que concurrieron cerca de cien personas, contó con una gran asistencia por parte de militantes y cargos públicos de toda la provincia.

Aprovechando la formalización de su candidatura, Aceves anunció lo que será una de sus primeras líneas políticas: la dinamización de las agrupaciones socialistas de la provincia a través de sus ejecutivas locales.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.