La Marcha contra el cáncer 2017 se celebrará el próximo día 17 de septiembre en la ciudad de Segovia. La delegación provincial de la Asociación española contra el cáncer (Aecc) ultima los preparativos para la celebración de este evento de carácter popular en el que están invitados a participar todos los segovianos que lo deseen y que ya tienen abierto el plazo de inscripción en los locales colaboradores: Gimnasio Dreamfit (C/Baltasar Gracián,9), en la tienda de deportes De Carrerilla (c/ Juan Bravo,48), peluquería Enredos (C/ Las nieves,29) y la sede de la Asociación en la plaza Somorrostro.

La caminata solidaria que alcanza su cuarta edición conquistó el pasado año la participación de más de 2.700 personas que con su presencia y donativos potencian la ayuda a los pacientes, así como la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Este año “esperamos contar, con seguridad, con la fidelidad de unos 2.500 y nosotros hemos preparado 2.800 camisetas para los primeros participantes que se inscriban”, comenta la presidenta de la junta provincial de la Aecc, Ana Sanjosé Rodríguez. Al hacer la inscripción cada participante aporta 7 euros y recibe una camiseta, una mochila, bocata, agua y fruta para completar el recorrido de casi cinco kilómetros.

Año tras año la colaboración de los “marchadores” se emplea en programas de investigación médica y pero también contribuye de forma muy directa a mantener el catalogo de servicios que la Aecc ofrece a personas diagnosticadas de cáncer, familiares de personas diagnosticadas de cáncer o en situación de duelo; personas en situación terminal, y a la población en general susceptible de padecer un cáncer, interviniendo con ellos a través de la prevención y detección precoz.

La recaudación de la Marcha de 2017 se destinará, prioritariamente, a aumentar las ayudas económicas y en material, —como, por ejemplo, camas articuladas, sillas de ruedas...—, que procura la Aecc a los enfermos de Segovia. Ana Sanjosé sostiene que acudir a la marcha solidaria del domingo 17 de septiembre es una ineludible oportunidad para “compartir, ayudar y hacer vida saludable, que es la mejor forma de prevenir el cáncer” pero, además, permite disfrutar durante el recorrido de la belleza natural y monumental de la ciudad de Segovia y al terminar participar en una sesión de baile activo.

La marcha partirá a las 10.30 horas desde la Plaza del Azoguejo donde también concluirá tras completar un itinerario que va por la Avenida del Acueducto, Calle Santo Domingo de Silos, Calle Puente de Santi Spiritu, Calle San Valentín, Arco del Socorro, Ronda Juan II, Plaza Reina Victoria Eugenia, Calle Pozo de las Nieves, Paseo San Juan de la Cruz, Calle Puerta de Santiago, Calle de la Moneda, Alameda del Parral, Calle Echarpiedra, Calle los Vargas, Avenida Vía Roma y Plaza de Artillería.

100.000 euros para investigación

La Asociación contra el cáncer de Segovia entrega este mes la beca de investigación de 2017 dotada con 100.000 euros y destinada al desarrollo de un estudio sobre tratamiento con inmunoterapia que lidera Carlos del Fresno Sánchez y coordina la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC-ISCIII). Son 100.000 euros que aportan los segovianos para la investigación oncológica, remarcan desde la Aecc provincial precisando que se trata de una ayuda bianual. La entrega tendrá lugar en Madrid el día 22 de septiembre.

Una bicicleta estática para los enfermos con ingresos largos en el Hospital

La delegación provincial de la Asociación española contra el cáncer (Aecc) ha donado una bicicleta estática al Hospital General y estudia aportar en el futuro otra para beneficio de los enfermos. La bicicleta estática reclinada (RS-29 Salter) está destinada a los pacientes que pasan mucho tiempo ingresados en el Complejo Asistencial de Segovia.

La presidenta provincial de la Aecc, Ana Sanjosé, explica que aunque requiere una inversión importante, en torno a 1.000 euros por aparato, se trata de hacer más llevadera la estancia en el hospital de los enfermos con largas estancias y sobre todo “evitar que pierdan masa muscular”. La bicicleta ha sido enviada la pasada semana al Hospital General y en principio está proyectado que sea instalada en las dependencias del servicio de Hematología, aunque no es definitivo.

