El Gobierno cree que la Generalitat hace victimismo antes de la Diada

El Gobierno está convencido de que los cálculos que está haciendo ahora el Gobierno catalán no sólo buscan la tramitación de las leyes de ruptura si no también que la impugnación de éstas se produzca antes de la Diada, con el objetivo de utilizar la actuación del Gobierno como un acicate para hacer victimismo, según informaron fuentes del Ejecutivo.

De hecho, la Mesa del Parlamento catalán no ha dado trámite aún al proyecto de ley de referéndum que se registró en la Cámara catalana a finales de julio a pesar de la expectativa que habían levantado los propios partidos independentistas de que se haría en la reunión del 16 de agosto.

