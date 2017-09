La Muralla de Segovia va recobrando su mejor cara gracias a los trabajos de restauración y consolidación. / EL ADELANTADO

La concejala de Patrimonio y Turismo, Claudia de Santos, no duda en defender los trabajos que se realizan en la Muralla para su conservación como una de las labores más importantes de su área y, aunque sea poco a poco, como ella dice, se van realizando importantes intervenciones para conservar el monumento en el mejor estado posible. En este sentido, la última Junta de Gobierno Local aprobó un gasto de 59.543 euros para las obras de mantenimiento y consolidación de la torre 19 y del lienzo 19-20.

Se trata, según explica la alcaldesa, Clara Luquero, de una parte de la Muralla que está próxima al antiguo teatro Cervantes, en la huerta del Seminario, donde se intervendrá tanto en el adarve como en el paño.

Este gasto se aprueba unos días después de que el Ayuntamiento rechazara optar a las ayudas del programa ‘1,5% Cultural’ que pone en marcha el Gobierno central para apoyar las obras de rehabilitación y conservación de monumentos que se encuentran en mal estado.

Patrimonio Histórico tiene preparado un proyecto para presentar a este programa, con un presupuesto que ronda el millón de euros, para la rehabilitación de la zona norte, “una parte mucho más umbría y llena de vegetación”, recuerda De Santos, que la parte sur, que es más “seca y soleada” —en esta zona se realizó una actuación de urgencia hace unos días, al desprenderse un sillar en la torre 85—. Este proyecto, de momento, seguirá en el cajón, “pero nadie dice que no vaya a convocarse nuevamente [el programa ‘1,5% Cultural’] y optaremos; y seguiremos hablando de Muralla y pidiendo Muralla, manteniendo Muralla, haciendo emergencias…”, asegura la concejala.

Reconoce, además, que “en principio, las zonas que están mal sabemos cuáles son y se hace una intervención de emergencia cuando hay riesgo fundamentalmente para las personas o cuando hay un riesgo de derrumbe que se puede evitar con una intervención pequeña. Porque si se derrumba un cubo no serían 50.000 euros... Pero ningún cubo se va a derrumbar ni de momento conocemos sillares que puedan caer en la cabeza de nadie —dijo en relación a la obra realizada de urgencia en el cubo 85—, aunque la vigilancia es continua porque es posible”.

De momento, cerca de 60.0000 euros más se destinan a este monumento para su conservación.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.