Segovia presume de su pasado judío

La Casita Blanca corona la necrópolis judía, situada en el Pinarillo, donde aún se conservan las tumbas de muchos de los judíos que vivieron en Segovia.

Los medios de comunicación relatan un día sí y otro también cómo miles y miles de personas que viven en zonas de conflicto tienen que abandonar sus casas; o cómo en países dictatoriales muchos tienen que escapar, dejando atrás toda su vida, para no ser encarcelado o asesinados debido a sus ideales políticos. Esta dispersión de los pueblos es lo que se conoce como diásporas, palabra que se asocia al éxodo de los judíos expulsados de sus tierras; una dispersión que ya se daba hace siglos y de la que parece que el mundo no ha aprendido nada.

Bajo este tema se desarrolló durante el fin de semana la XVIII Jornada de la Cultura Judía, un evento que se celebró en una treintena de países con actividades de todo tipo. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Consejo de Europa, a través de los Itinerarios Culturales, ha demostrado ser una excelente herramienta para fortalecer las relaciones entre los distintos pueblos y comunidades que conviven en el viejo continente a través de la cultura.

Segovia se unió, como hace cada año, a esta celebración y para ello, desde el área de Patrimonio Histórico y Turismo se programaron diversas actividades: visitas guiadas, puertas abiertas, conferencias, conciertos... El recital de Milo Ke Mandarini puso el broche de oro ayer por la tarde, en el patio de la Casa de Abraham Seneor (actual Centro Didáctico de la Judería), uno de los judíos más influyentes del siglo XV, amigo personal de los Reyes Católicos —de hecho, cuando se firmó del Decreto de bautismo o expulsión, Seneor fue uno de los judíos que optó por convertirse al cristianismo y Fernando e Isabel fueron sus padrinos—.

A falta de conocer los datos exactos, la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, asegura que el programa ha sido todo un éxito, ya que en todas las actividades “los aforos han estado completos y la gente ha mostrado su satisfacción”, sobre todo después de realizar las visitas guiadas, uno de los productos más demandados. Tres son las que se llevaron a cabo: el sábado ‘Conoce la Judería’; y el domingo, el paseo teatralizado ‘Yuda’ y la visita ‘De la sinagoga al cementerio’.

“Son unas visitas tan especiales y específicas, que a la gente le gustan mucho y acaba muy sorprendida”, añade De Santos. Y es que durante estos recorridos se dan a conocer muchos datos que a veces son totalmente desconocidos para los propios segovianos, porque el “planteamiento es muy etnográfico, de explicar las costumbres y las diferencias de la tradición cultural cristiana y la judía”, recuerda.

Así, uno puede recorrer la Judería de la mano de Yuda, un judío que vuelve a Segovia, la ciudad que le vio nacer y de la que fue expulsado, junto a su familia, en 1492. El sentimiento con el que Yuda recuerda la que fuera su casa, el trabajo de su padre, el amor de su madre... hace al paseante sentirse parte de aquella Judería y sufrir con él cuando tuvo que vender todo lo que poseía y abandonar España para siempre.

La situación que se plantea es desgarradora, sobre todo en el recuerdo de un pequeño de apenas 9 años que no entendía el por qué, aunque ¿alguien lo entiende? La voz de María del Barrio y las conmovedoras canciones que entona en cada escena del recorrido ayudan aún más al paseante a sentirse parte de aquel pueblo que fue expulsado, dejando atrás todo su pasado, todas sus posesiones y, lo peor de todo, a sus seres queridos ya fallecidos y enterrados en Segovia.

En la necrópolis, situada en el actual Pinarillo, yacen aún muchos de ellos, ya que durante cinco siglos el respeto hacia esta zona de la ciudad ha sido admirable. “Segovia puede presumir y mucho de patrimonio judío —asegura Claudia de Santos—. No solo se conserva el legado físico de lo que es el barrio judío en sí, gozosamente restaurado no hace mucho, por lo que es una delicia pasear por la Judería, en la que se mantiene el recuerdo de las sinagogas que tuvo, está la memoria del matadero, que es el actual Museo Provincial...; sino y sobre todo porque se conserva el cementerio judío. Que un espacio cercano a la ciudad se haya mantenido sin tocar durante cinco siglos es un privilegio, porque lo normal sería que se hubiera urbanizado, pero durante todo este tiempo ha conservado el carácter de lugar sagrado y ha tenido ese respeto por parte de tantas generaciones”.

Un respeto que llega hasta nuestros días, porque “ha habido muy poca excavación, algo que los judíos agradecen muchísimo, porque para ellos sus muertos son intocables. Agradecen mucho la delimitación de la zona de enterramiento que se hizo por georradar, por métodos no invasivos”, continúa la edil, quien añade que “es un espacio que produce mucha emoción a los judíos que llegan, yo he presenciado allí reacciones muy emocionadas”.

Sin duda, para ellos tiene que ser bonito poder realizar el trayecto que cumplían sus antepasados cuando alguien fallecía en la ciudad, bajando por la Puerta de San Andrés, atravesando el río Clamores por el puente de La Estrella, llegar al Mirador de la Muralla y entrar en la necrópolis, coronada por la Casita Blanca, donde hoy se rinde homenaje a los ritos funerarios de la cultura judía.

Estas visitas están a disposición de segovianos y turistas durante todo el año, para que conozcan de cerca el pasado de quienes fueron vecinos suyos en la ciudad de Segovia. Además, hay un programa anual de actividades, apunta De Santos, sobre todo en torno al Centro Didáctico de la Judería, en el que se celebran, entre otros, Janucá (finales de noviembre/principios de diciembre) o el Ciclo de Cine Israelí (en agosto). También se recuerda cada año a las víctimas del holocausto judío; y se hacen actividades infantiles para que los pequeños conozcan una cultura que, aunque parece antigua y muy alejada, está aún viva en pleno centro de la ciudad.

