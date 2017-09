Yerbabuena se alza con el trofeo a la mejor ganadería de 2017

Un momento del encierro del jueves, el mejor valorado. / Chantal Núñez

Como cada año, la Asociación Encierros de Cuéllar convocó al jurado para deliberar sobre el trofeo a la mejor ganadería de los encierros de 2017. Las bases de este concurso se han modificado ligeramente este año, añadiendo varios puntos sobre el desarrollo de las votaciones. Este año, el presidente ha contado con el derecho de organizar y moderar el debate previo entre los asistentes a la votación, algo que ya se venía realizando pero ahora ha quedado registrado. Igualmente, en caso de empate de votos entre ganaderías pertenecientes a corridas de toros y novilladas, el premio sería otorgado a las primeras, prevaleciendo toros sobre novillos.

Pero no hubo empate que resolver porque los votos dejaron clara la decisión del jurado, formado por 12 componentes. Diez de ellos dieron su voto a la ganadería Yerbabuena, cuyos novillos fueron los protagonistas del encierro del jueves y del festejo mixto de esa misma tarde, con rejones, novillada y forçados. La ganadería de Lagunajanda, cuyos toros recorrieron el campo y las calles el miércoles de toros, obtuvieron un solo voto, y la ganadería de Brazuelas, del martes de toros, dos votos. El jurado lo formaron corredores, caballistas de las dos asociaciones cuellaranas, representantes de la entidad convocante, Asociación Encierros de Cuéllar, de la Peña Taurina El Encierro. También emitieron su voto los medios de comunicación locales y el coordinador de peñas oficiales. Finalmente, el encierro del jueves, quinto y último, fue elegido, y quizá tuvo que ver el buen sabor de boca que dejó a los cuellaranos y aficionados, que en los tres últimos encierros disfrutaron de la auténtica tradición de encerrar toros en Cuéllar.

observaciones La deliberación del jurado siempre va precedida de algunas observaciones, una charla-coloquio que pretende sacar diversas conclusiones del transcurso de los encierros, contemplar mejoras y errores irrepetibles. Todos los miembros del jurado coincidieron en que los tres últimos encierros fueron los mejores de este 2017, dejando a un lado el del domingo, que no cumplió del todo las expectativas con un toro escapado, y el del lunes, que no llegó a las calles hasta dos horas después de la hora prevista de comienzo.

Otro punto de coincidencia entre asociaciones y representantes del jurado fueron las medidas que se deben tomar en El Embudo. Los incidentes ocurridos en este ciclo de encierros, con el desvío de reses, cogidos y contusionados en este punto en el que se recomienda no posicionarse como espectador vuelven a plantear dudas sobre la mesa. No obstante, se alude a la responsabilidad del público que allí se coloca.

Otro de los puntos tratados fue la labor de los caballistas. En este 2017, el trabajo se ha visto más organizado, como así destacaron varios miembros de la mesa, entre los que se encontraban representantes de A Caballo y la Asociación Cuellarana de Caballistas. Ainhoa Iglesias, por ejemplo, destacó la nobleza de los toros del miércoles. También se habló de que aunque se hable de cierto “aburrimiento” para los caballistas cuando el encierro va tranquilo y despacio, esta es la clave para que el encierro sea buena tanto en su traslado campestre como en el de tramo urbano. Asimismo, se reflexionó sobre la idea de que las novilladas se comportan mejor en el campo, y del escaso trapío de las reses.

demasiados bueyes Los bueyes volvieron a ser punto de controversia en el debate. “Demasiados mansos” y “volvemos a ver un encierro de bueyes” fueron las palabras que se repitieron, como el año anterior. El corredor cuellarano Jesús Hernanzsanz, con gran experiencia en otros encierros como los de San Fermín a pesar de su juventud, explicó cuál es la impresión de otros compañeros. “Antes nos preferían a San Sebastián de los Reyes, pero ya no, la gente se ha cansado de correr bueyes”, comentó. Alegó que la calle Las Parras deja una estampa muy “triste” al verse mucho más vacía que otros años, algo que, en su opinión, debería mejorarse. Eliminar bueyes del campo para las calles es la solución que muchos proponen y que quieren que sea escuchada. “Hay que hacer que la gente vuelva a correr en Cuéllar”, concluyó Jesús. Además, se hizo hincapié en el excesivo tamaño de estos mansos, que a pesar de ser “una buena parada de Pedro Caminero”, que al parecer reserva para lugares de importancia como Cuéllar, se ven muy grandes. Los mozos quieren “coger toro” y es algo a lo que se pide solución.

El trofeo se entregará a la ganadería en próximas fechas.

