A las puertas de más

La Gimnástica Segoviana se quedó a las puertas de amarrar un punto en su visita a Vigo al campo Baltasar Pujales del Rápido de Bouzas y cayó en la recta final por 2-1 ante un rival que pasa a ser el nuevo líder del Grupo I de la Segunda División B después de ganar sus tres encuentros. Cuatro minutos le valieron al conjunto local para hacer gala de su nombre a través de un gol de su delantero Pablo Carnero, que vio su empate con el acople de los hombres de Abraham García gracias a Dani Calleja, que fue el autor de firmar las tablas. Con las espadas en todo lo alto se dirimió el duelo, pero en el último tramo el cuadro gallego manejó mejor la pulverización de los cambios y terminó superando a los segovianos con otro tanto del verdugo Carnero.



La Segoviana tuvo que remar contra la corriente desde muy pronto, pues no se habían asentado los jugadores sobre el terreno de juego, cuando una mala cesión de Chema le dejó el balón a los pies de Carnero, y el atacante del Rápido tuvo muy fácil poner a su equipo por delante en el marcador. La situación dejó tocados al plantel gimnástico, que se encontró con muchos problemas para organizar su juego ofensivo.



Los boucenses tenían el partido en donde querían, con ventaja en el electrónico y un rival al que le costaba crear, sobre todo gracias a la intensidad que los jugadores locales le ponían a sus acciones, en las que trataban de anticiparse a los azulgranas para recuperar el balón y salir con velocidad a la contra.



El duelo no era bueno. Los dos equipos neran incapaces de enlazar dos pases seguidos, aunque en los primeros minutos los vigueses lo lograban, pero poco a poco fueron perdiendo fuelle ante una Gimnástica que comenzó a creer que podía lograr la igualada. Pero a pesar de todos los intentos, el balón seguía sin caer, y el pelotazo era la tónica general del encuentro.



A medida que se acercaba el final del primer tiempo, las tornas fueron cambiando. El Rápido había perdido la intensidad que lo había mantenido vivo durante los minutos iniciales, y la Segoviana dio un paso al frente. A la media hora de juego, una pérdida viguesa en el centro del campo le permitió al cuadro visitante montar una contra que finalizó Dani Calleja con el tanto de la igualada.



La Gimnástica apretó en la recta final del primer tiempo buscando ponerse por delante en el marcador, ante un Rápido que pasaba apuros y le costaba demasiado sacar el balón. La segunda parte comenzó con un conjunto local que le metió una marcha más al encuentro buscando la portería rival, siendo los segovianos los que trataran de ajustar en defensa para salir a la contra con velocidad. El partido era de ida y vuelta, el balón no duraba demasiado en los pies de los jugadores de uno y otro equipo volviendo a un periodo en donde el pase en largo era la nota dominante.



LOS CAMBIOS Borja Jiménez, entrenador del Bouzas, reforzó la medula con la entrada de Yago Pérez, que se unió a labores ofensivas. En el minuto 58, Diz dispuso de una gran ocasión para adelantar a los vigueses, pero su disparo se estrelló en el lateral de la red. Los aurinegros estaban mejor sobre el terreno de juego y pusieron en aprietos al guardameta Facundo.



Abraham García no tardó en reaccionar, refrescando el centro del campo con la entrada de Fernán. A la Segoviana le costaba sacar el balón, pero en el minuto 73 Dani Calleja conectó un potente disparo que hizo lucirse a Brais, aunque la jugada posterior fue anulada por fuera de juego.



El partido estaba muy vivo, y una falta sacada por el Rápido la remata de cabeza Cristian saliendo el balón alto por muy poco. Los boucenses fueron a por el partido con la entrada de Anderson, que se unió a Pablo Carnero en ataque. Eran minutos en donde el cuadro segoviano lo estaba pasando mal. A poco más de 15 minutos para la conclusión, fue Caba quien puso a prueba al guardameta segoviano, con un potente disparo que sacó a córner. Y tanto fue el cántaro a la fuente que al final llegó el gol boucense, tras un saque de esquina que Carnero remató solo al fondo de la portería de Facundo.

RÁPIDO DE BOUZAS: Brais, Adrián, Cristian, Trigueros, Sergio, Antonio Caballero, Óscar, Deivid (Yago Pérez, min. 55), Diego Diz (Ismael, min. 84), Antonio David (Emmanuel, min. 69) y Pablo Carnero.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Facundo, Borja Plaza, Rubén, Chema, Javi Marcos, Manu, Alberto Leira (Quino, min. 81), Kike (Fernán, min. 61), Asier (Dani Arribas, min.73), Dani Calleja y Ayrton.

ÁRBITRO: Pérez Muley, del colegio madrileño, asistido en bandas por Sánchez-Mateos y Navarro. Mostró tarjetas amarillas a Diego Diz y Óscar Sielva por los locaes y a Ayrton, Dani Calleja y Borja Plaza por los visitantes.

GOLES: 1-0 (min. 4) Carnero; 1-1 (min. 30) Dani Calleja; 2-1 (min. 81) Carnero.

INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Municipal Baltasar Pujales, correspondiente a la tercera jornada del Grupo I de la Segunda División B, con alrededor 700 espectadores en las gradas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.