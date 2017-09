Aceves exhibe músculo

Aceves, rodeado de militantes. / Marta Herrero

Arropado por un buen número de militantes socialistas, José Luis Aceves se presentó en la sede del partido, en la calle Arquitecto Escobedo, para formalizar su candidatura —en rigor, precandidatura— al puesto de secretario general del PSOE provincial. Después de todo lo que se ha hablado en los últimos días sobre su pulso con el otro posible aspirante, José Bayón, el caucense pretendió que el acto fuera una exhibición de músculo (léase apoyo entre las bases). Su proyecto político, ayer, quedó en un segundo plano, pues según anunció será presentado la próxima semana, en un día todavía no determinado. Ayer, Aceves buscaba la foto en la que aparecía rodeado por afiliados y cargos del PSOE. Y lo logró.

“El 95% de los 55 alcaldes socialista de Segovia están detrás de este proyecto”, aseguró. En su intervención, el actual procurador hizo especial hincapié en ofrecer datos, intentando mostrar sus poderes. En ese sentido, señaló que cuenta con el apoyo de 22 de las 29 agrupaciones socialistas de la provincia, en un claro aviso a Bayón, al que hizo referencia en reiteradas ocasiones, aunque sin nombrarle.

El caucense subrayó que “hasta el último momento” intentó conseguir una candidatura de integración, exculpándose por no haber logrado tal meta. En cualquier caso, Aceves dijo que su puerta está “abierta”, pues desea liderar un proyecto en el que tengan cabida todos los socialistas. Integración fue, sin duda, la palabra más repetida en su discurso, su principal anhelo.

Quiso aclarar también que las primarias que ahora afronta el PSOE segoviano nada tienen que ver con las celebradas a nivel nacional, pues “aquí hay militantes que apoyaron a las tres opciones (Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López)”, en una demostración de que “esa etapa ha terminado; ahora miramos al futuro”.

Señaló que su proyecto es “diferente” al de Juan Luis Gordo, y lo calificó de “renovador”, si bien dijo que “no partimos de 0” y él no renuncia al trabajo realizado por el todavía vigente equipo directivo. “Algo se habrá hecho bien cuando hoy tenemos el doble de alcaldes socialistas en la provincia que la media habida en la etapa democrática”, declaró.

En el acto de ayer, en la calle (“dentro de la sede no cabemos”, argumentó Aceves) intervinieron también Katrina Espinar, de Juventudes Socialistas, y un veterano militante, Miguel Ull, con la intención declarada por el candidato de “visibilizar el equilibrio intergeneracional” existente en el PSOE.

Para acabar, Aceves anunció que recorrerá en septiembre las 29 agrupaciones, para dialogar “con mi equipo, que es la militancia”.

