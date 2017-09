El Consistorio tendrá un inventario de los bienes del patrimonio del suelo

Alfonso Reguera, junto a la alcaldesa y parte del equipo de Gobierno, durante el pleno ordinario de agosto. / NEREA LLORENTE

María José García Orejana, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, presentó en el último pleno una moción para instar al Ayuntamiento a elaborar un inventario de los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo ya que, argumentó la portavoz de la formación naranja, “no tener este inventario puede ocasionar muchos perjuicios”.

Y es que, recordó García Orejana, los “errores” cometidos por no tener delimitados los espacios que son municipales y los que pertenecen a otras instituciones o son privados “han supuesto para todos los segovianos una cuantía millonaria”, y mencionó algunos ejemplos, como el talud de Padre Claret o los viales de Anselmo Carretero, entre otros.

Según la moción presentada por Ciudadanos, y basándose en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el inventario debería contar con los siguientes datos: naturaleza del inmueble; situación, con indicación concreta del lugar en el que radique la finca; linderos; superficie; título en virtud del cual se atribuyere a la entidad; signatura en el Registro de la Propiedad; derechos reales constituidos a su favor o aquellos que graven la finca; fecha de adquisición, etcétera.

Según Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, “es evidente que, aunque no haya un listado diferenciado, sí que hay un inventario del patrimonio del suelo”. En cualquier caso, aseguró que se está haciendo un estudio, con mayor dotación de personal, porque para sacarlo adelante se necesita “una labor importante de investigación y jurídica”, ya que hay espacios que, en su momento, se cedieron y no se inscribieron correctamente, de modo que no está clara su titularidad.

La moción fue aprobada por unanimidad de todos los concejales que conforman la corporación.

Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios, Infraestructuras y Medio Ambiente

El pleno también dio el visto bueno a la creación del Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios, Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia. Un nuevo organismo de participación y debate que se une a los que ya tiene en marcha el Consistorio segoviano.

En principio, este Consejo Sectorial no contemplaba el apartado de Medio Ambiente, añadido tras ser retirado del pleno en una ocasión anterior con el objetivo de hacer una revisión de sus competencias. Por ello, dijo el portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera, las asociaciones y entidades de la ciudad relacionadas con el medio ambiente pueden solicitar ahora su participación en este organismo municipal.

Asimismo, en relación a la anterior propuesta, la composición aprobada en el pleno contempla más representantes vecinales. En la primera redacción se contemplaba que hubiera dos personas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia; mientras que en la actual se establece que habrá un representante de la Federación y tres de las restantes asociaciones de vecinos de Segovia.

El reglamento de este Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios, Infraestructuras y Medio Ambiente será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, para someterlo a información pública durante un plazo de treinta días.

Si no se presentan reclamaciones o sugerencias durante dicho plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo (de momento es provisional), sin necesidad de volver a votarse en el pleno.

