Torquemada reitera que está en la Fundación Caja Segovia como “patrono a título personal”

Andrés Torquemada se mostró hastiado del tema del Patronato. / NEREA LLORENTE

De nuevo se habló en el pleno de ayer de la situación de Andrés Torquemada en el Patronato de la Fundación Caja Segovia, un tema que comienza a hastiar al concejal, que incluso elevó la voz más de lo necesario durante su turno de palabra y tuvo que ser interrumpido por la alcaldesa en varias ocasiones al sobrepasar el tiempo concedido para su declaración.

UPyD - Centrados en Segovia elevó una moción al pleno en la que instaba al Ayuntamiento a reconocer que Torquemada está en el Patronato como representante municipal y, por lo tanto, tiene que dar ante la corporación las explicaciones pertinentes sobre su actuación en él.

Sin embargo, el protagonista se defendió arguyendo que la Fundación Caja Segovia es ordinaria y privada, no pública; y que, de acuerdo con sus propios estatutos, hay distintos patronos, algunos de ellos designados por las instituciones públicas, pero que no tienen por qué ser cargos públicos.

En su caso, añadió, fue nombrado por el Ayuntamiento en pleno porque se realizaron en el mismo momento más nombramientos para otros consejos, “pero con un Decreto de Alcaldía habría valido”, afirmó, “algo que tampoco les habría convencido, porque entonces dirían que había sido nombrado a dedo”. Además, aseguró que en el listado de patronos de la Fundación “aparezco yo a título personal, Andrés Torquemada Luengo, sin que se mencione al Ayuntamiento”, que, por cierto, “no ha aceptado en ningún momento el nombramiento de manera expresa como patrono de la Fundación”, dijo para reiterar que no está allí representando a la Institución municipal.

Ante estos argumentos, Cosme Aranguren se preguntó que, “si los quince patronos de la Fundación decidieran vender todo su patrimonio y repartirse el dinero, ¿entonces no tendrían que rendir cuentas ante nadie?”.

Finalmente, para que se aclaren las condiciones en las que Torquemada está en el Patronato de la Fundación, el pleno acordó “solicitar un informe jurídico donde corresponda”, decisión aprobada por la oposición para poder después actuar en consecuencia.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.