Sale adelante el Consejo Sectorial de Desarrollo Local con algunos ‘peros’

El concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón. / M. HERRERO

A pleno llegaba ayer la propuesta de creación del Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e Innovación y la aprobación de su reglamento regulador. José Bayón, concejal responsable del área, fue el encargado de ‘vender’ este nuevo organismo de consulta municipal, que venía ya debatido de comisión y contaba con los votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida, además de los de su grupo; y las abstenciones de Ciudadanos y UPyD - Centrados en Segovia. Así pues, la aprobación parecía sencilla.

Este Consejo Sectorial nace con el objetivo de ser un foro de debate en el que se planteen líneas de trabajo y proyectos destinados al desarrollo de la ciudad, dijo Bayón, en el que se analizarán necesidades y proyectos claves; será un espacio donde dialogar, plantear y debatir diferentes líneas estratégicas que hagan de Segovia una ciudad de presente y futuro, aseguró el concejal en su exposición.

Además, continuará con las actividades y actuaciones que se venían realizando a través del Foro de Economía, Desarrollo y Empleo, en el que los agentes socioeconómicos han realizado aportaciones a diferentes proyectos, programas y actividades empresariales, como las ayudas de ‘Segovia Emprende’, los viveros de empresas de ‘Segovia Activa’, el Plan Estratégico, los Programas Mixtos de Formación y Empleo, el programa Segovia Open Future, etcétera.

En resumen, según defendió Bayón, el Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e Innovación tiene entre sus fines principales impulsar el desarrollo económico del municipio, apoyar la iniciativa emprendedora, a las empresas y al empleo, así como promocionar y desarrollar la innovación en la ciudad.

Hasta aquí, todos los grupos se mostraron de acuerdo. Este nuevo Consejo Sectorial es positivo para la ciudad, porque supone un nuevo foro de participación para los segovianos. Sin embargo, la composición del propio organismo es lo que despertó las desavenencias de UPyD - Centrados en Segovia y Ciudadanos.

Para Cosme Aranguren, portavoz del primero, “este Consejo Sectorial debería ser de los más transversales, pero echamos en falta en la composición a las asociaciones de vecinos”, por lo que, añadió, “nos tememos que al final serán solo un par de expertos”. En la misma línea se manifestó la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, para quien “los vecinos tienen que estar en el Consejo Sectorial”.

Replicó Bayón que, “evidentemente, es el Consejo Sectorial más transversal que hay y por eso no es posible que estén todos” los agentes que podrían estar implicados, ya que al tratarse de desarrollo local implica a todas las áreas municipales. Aún así, dijo que en cada tema concreto puede invitarse a participar a aquellas asociaciones, entidades o instituciones a las que les afecte dicho tema concretamente.

Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, expresó una opinión similar, asegurando que “al ser un Consejo Sectorial tan amplio, si se incorporara a todos no sería tan operativo”. Aún así, recordó Fernández que “hemos dejado siempre la puerta abierta para incorporar” a aquellos representantes que se considere oportuno en cada momento.

Estos razonamientos no convencieron a UPyD - Centrados en Segovia, porque “no es cuestión de invitarlos a todos, pero sí a alguno en representación”, según Aranguren; ni a Ciudadanos, que también pidió que se incorporara a algún representante de las asociaciones vecinales en la composición del Consejo Sectorial.

Finalmente, el punto se aprobó pero con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los dos concejales de UPyD.

