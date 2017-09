Ruego conjunto de la oposición contra las declaraciones de Reguera

Alfonso Reguera en el pleno ordinario del mes de agosto. / NEREA LLORENTE

El pliego de contratación del Servicio de Transporte Urbano no estaba contemplado en el orden del día del pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, pero allí se coló y lo hizo en forma de ruego. Un ruego conjunto presentado por los cuatro grupos de la oposición —Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y UPyD - Centrados en Segovia— y dirigido personalmente al portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera.

En esta ocasión no se trataba de debatir sobre si el Grupo Socialista ha contando o no con el resto de los partidos para elaborar el pliego, sino de recriminar a Reguera su “actitud, comportamiento y declaraciones en relación a la gestión del pliego que regirá el contrato del Transporte Público, en los últimos meses y en particular durante las últimas semanas, en las que ha vertido información que no se corresponde con la realidad en cuanto a la consulta del borrador del mismo y el momento en el que se podía realizar, dejando ver una posible dejación de funciones por parte de los grupos de la oposición, cuando no ha sido así en ningún momento”.

Y es que, argumentaban los grupos de la oposición en su ruego, “hemos mantenido un interés continuado sobre el pliego de los autobuses urbanos de la ciudad desde que comenzó a elaborarse el documento; y hemos sido cautos y pacientes ante las múltiples demoras que ha sufrido el pliego, incluso soportando acusaciones directas por parte de la propia alcaldesa de ser los causantes del retraso”.

Añadían que “el 23 de junio se preguntó en una comisión por el estado del pliego de los urbanos y en ningún caso se dijo que se pudiera consultar el documento; en aquella comisión se comunicó que faltaban los informes de Secretaría y de Intervención Municipal, los mismos que siguen faltando a día de hoy, y no se mencionó en ningún momento el informe del Consejo Consultivo”. Informe que, según Reguera, se solicitó el 5 de junio y aún se está esperando, pero al ser el único tramite que falta, explicó hace unos días, el pliego se puede dar por concluido desde dicha fecha.

El portavoz del equipo municipal, lejos de rectificar sus declaraciones, acusó a la oposición de “confundir expediente administrativo con pliego” y retiró que desde el 5 de junio está terminado el pliego. La alcaldesa, Clara Luquero, aclaró al respecto que, “evidentemente, los expedientes están a disposición de cualquier concejal cuando se convoca la comisión correspondiente, pero antes de ello hay que solicitar permiso [para consultarlo] por escrito; y se puede consultar en el Ayuntamiento, pero no sacarlo fuera”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.