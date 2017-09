El área de Servicios trabaja ya en la nueva la ordenanza de terrazas

El pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad agilizar la revisión de la Ordenanza sobre terrazas. / NEREA LLORENTE

Hablar en esta ciudad de los intereses de los hosteleros siempre es complicado, pero a veces hay que abrir el debate, sobre todo cuando sus negocios pueden chocar con la vida diaria de los ciudadanos. Así comenzaba Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, la exposición de una moción que elevó ayer al pleno ordinario de agosto en la que pedía al Ayuntamiento que incremente el control y la vigilancia para que los establecimientos no expandan sus terrazas más allá de los espacios delimitados y para que se consulte a los posibles afectados por licencias de veladores que vayan a asignarse a lugares no habituales.

El resto de los grupos se mostró de acuerdo con el fondo de la moción y pronto se vio el interés de todos en revisar la ordenanza actual, que está “obsoleta”, en palabras de la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana. Además, quedó patente también la necesidad de hacerlo cuanto antes, porque “en algunos lugares se está llegando a la saturación”, impidiendo así el paso correcto de los vecinos de la zona, y “hay que legitimar el derecho de la hostelería a tener terrazas, pero también el de la ciudadanía a moverse con libertad”, argumentó el concejal del Grupo Municipal Popular Juan Antonio Miranda.

Una vez escuchadas todas las argumentaciones, llegó el turno de palabra del equipo de Gobierno y lo tomó Paloma Maroto, concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, quien reconoció que el Ayuntamiento ya se ha planteado renovar la ordenanza municipal sobre terrazas y, de hecho, “ya hay un primer borrador, aunque está muy verde” y se han mantenido las primeras reuniones con la Agrupación Industrial de Hostelería de Segovia (AIHS).

“Estoy encantada de que estén todos tan preocupados [por este asunto], porque eso significa que nos vamos a implicar y buscar soluciones entre todos” para poder conjugar los intereses de los hosteleros y los de los ciudadanos, dijo Maroto, quien reconoció que no será fácil, ya que la decisión final no convencerá a todos.

En cuanto a la petición de que se realicen controles rutinarios y se vigile el espacio que ocupan las terrazas en la vía pública, la responsable del área de Servicios aseguró que se hacen continuamente. De hecho, dijo, “entre el 1 de junio y el 28 de agosto, en el periodo de verano, se han registrado 50 partes de control de terrazas por parte de la Policía Local”, en los que se vigila el horario, el espacio que ocupan, etcétera, “y tenemos en este periodo cuatro denuncias y un expediente sancionador serio, por incumplimiento de la ordenanza”, añadió Maroto, para dejar claro que no solo se actúa cuando hay una denuncia previa, sino que se hace de oficio.

Por todo ello, la concejala pidió modificar la moción de Galindo y propuso “un único acuerdo general para agilizar la revisión de la ordenanza municipal sobre las terrazas y buscar un equilibrio entre los intereses de los hosteleros y los derechos de los ciudadanos”. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad.

Zona de las lastras En el pleno de ayer se presentaron dos mociones relativas al mal estado en el que se encuentra la calle Los Almendros, una de Ciudadanos y otra del Partido Popular —que fue retirada del orden del día al debatirse el tema ya con la moción presentada por la formación naranja—.

La titularidad de esta calle pertenece a la Junta

de Castilla y León, por lo que, según denunció García Orejana, durante los últimos años ambas instituciones “continúan enroladas por sus desavenencias políticas y no han convenido ningún acuerdo para resolver el problema y poder mantener la calle en unas condiciones dignas”. “Es un ejemplo de vieja política, de PP y PSOE echando balones fuera”, añadió, mientras que los vecinos de la calle Los Almendros, que tienen las mismas obligaciones que el resto de los segovianos, son los grandes perjudicados, ya que deberían tener también los mismos derechos que los demás, argumentó la portavoz de Ciudadanos.

Para UPyD - Centrados en Segovia, hay que ir más allá y no sólo arreglar la calle, sino solicitar de una vez a la Junta la cesión de esta y otras vías de la ciudad al Ayuntamiento, que al fin y al cabo se encarga del resto de los servicios (recogida de basura, iluminación...) como si fueran vías públicas de la ciudad, argumentó Aranguren, quien añadió que esa cesión debe conllevar “una dotación económica, por supuesto”.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, reconoció que el problema de la calle Los Almendros no es exclusivo, sino que afecta a toda la zona de las Lastras, por ello propuso que el pleno aprobara, primero, instar a la Junta a la cesión de estas vías; y, segundo, realizar las mejoras pertinentes, incluyendo la remodelación de la calzada en el Plan de Asfaltado del año en el que se produzca dicha cesión. Es lo que se ha hecho en otros casos, recordó Reguera, como en la avenida de la Constitución o en los viales de Anselmo Carretero, “primero recibir y luego acondicionar”.

Así, finalmente la corporación aprobó por unanimidad solicitar a la Junta que agilice la cesión de Los Almendros y entonces procederá al acondicionamiento de las calles incluidas en el ‘Plan de las Lastras’.

Acueducto El estado del Acueducto de Segovia también se debatió en el pleno de agosto, ya que UPyD - Centrados en Segovia elevó un moción en la que proponía crear un ‘lazo de protección’ alrededor del monumento, en el que prohibir el tráfico (excepto a los vehículos de emergencias); autorizar en su entorno únicamente aquellos eventos que sean representativos de la ciudad; prohibir eventos de carácter comercial en la zona; y promocionar y dar a conocer a los ciudadanos el proceso de consulta pública previa relativa a la ordenanza que se está elaborando para la protección del Acueducto.

Miranda aprovechó la moción para criticar la gestión del equipo de Gobierno en este sentido, señalando que incluso en un documento oficial de 2011 se reconoce que hay un protocolo de actuación “que es insuficiente y, en ocasiones, se incumple”. El concejal popular pidió un estudio y una reordenación de toda la zona, en paralelo al Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS); y aseguró que “contrasta la complacencia del equipo de Gobierno con el estado del Acueducto”..



