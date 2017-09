Herrera cree que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros meses del año

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado este viernes en la capital burgalesa que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros ocho meses del año Herrera, quien ha visitado las instalaciones del centro 'Puentesaúco' de Aspanias, ha remarcado que si no hubiera sido por este tipo de energía, España no podría haber contado con el suministro de energía necesario en ese periodo. "Hubiera sido un desastre", ha añadido.

