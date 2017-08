A las nueve de la tarde de hoy, el Naturpellet Segovia se enfrentará al kazajo conjunto del Kairat Almaty, que se encuentra en España realizando su pretemporada, y que en la jornada de ayer fue el invitado en el partido de presentación que realizó el Inter Movistar de Jesús Velasco en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

El equipo del este de Europa pasa por ser uno de los más potentes de Europa, habitual en las fases finales de la UEFA Futsal Cup, que ha ganado en dos ocasiones. En la pasada campaña, el equipo kazajo se quedó a las puertas de disputar una nueva final, eliminado precisamente por el Inter Movistar que terminó proclamándose campeón continental.

Aunque la plantilla del conjunto kazajo ha sufrido algunas modificaciones (que los problemas de dinero alcanzan también a los ricos, aunque de otra manera), el equipo que saltará a la cancha del Pedro Delgado será de los mejores de Europa, para medirse a un Naturpellet que está teniendo un alto nivel de exigencia en esta pretemporada, tal y como se había pedido al club desde el cuerpo técnico, ya que Diego Gacimartín es firme al afirmar que “ese nivel de exigencia es el que nos vamos a encontrar a lo largo de la temporada en la Primera División”.

Dos jugadores serán duda para afrontar este partido de presentación. Buitre y Juanfran han sufrido sendos procesos víricos que en el caso del pívot parecen haber remitido, mientras que en el del ala aún repuntaban en la jornada de ayer. Aún así, Gacimartín confía en poder contar con ambos, “porque más allá del resultado, lo que prima en este encuentro es que todos puedan participar sobre la cancha”.

El objetivo, claro Fruto de la exigencia de esa pretemporada, el equipo no está cosechando demasiados resultados positivos, pero al técnico le preocupa más bien poco este hecho, “porque no buscamos victorias en pretemporada, sino que el plantel vaya cogiendo sensaciones sobre la cancha, y que poco a poco se vaya pareciendo a lo que nosotros queremos”. Diego tiene muy claro el objetivo de la temporada, “que no es ni estar arriba, ni clasificarnos para nada, sino mantener la categoría, por lo que debemos pelear por llegar al final de la liga regular por delante de dos equipos en la clasificación, y me da igual el nombre de ellos. Por supuesto que si podemos estar más arriba y no pasar por apuros, mucho mejor para todos, pero no hay que olvidar de dónde venimos, y lo que debemos hacer, que es consolidar al club en Primera División”.

