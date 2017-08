El hambre vence a la depresión

De esta manera consiguió Ayrton superar al portero del Pontevedra para marcar el 1-0

La Segoviana consiguió la primera gran alegría de la temporada, y no solo deportiva, que hay un buen dinero de por medio por pasar de ronda en la Copa del Rey, tras imponerse con toda justicia al Pontevedra en el encuentro correspondiente a la primera ronda del torneo copero.

En La Albuera se medían dos estados de ánimo: El azulgrana, un punto en dos partidos, con la alegría y el hambre del debutante, frente al gallego, cero puntos en dos jornadas, haciéndose aún a la idea de que sigue en Segunda B cuando la pasada campaña jugó la fase de ascenso a la categoría superior. Y es que hay depresiones de las que es difícil escapar.

Salió Abraham García con cambios en la alineación habitual, metiendo a Guille en la banda derecha y Rubén en la izquierda acompañando a Javi Marcos y Chema, con Pablo defendiendo el marco. Pero la principal novedad fue la inclusión de Alberto Leira en el centro del campo acompañando a Manu en el doble pivote, lo que dio mucha consistencia a la zona de creación azulgrana.

De las botas del mediocentro gallego comenzaron a llegar las buenas noticias para la Segoviana, que tenía a los ‘habituales’ Dani Calleja y Fernán intentando crear peligro llegando a la frontal, más Dani Arribas con la garra de todos los días. Quien tardó más en entrar en el partido fue Rubén, que se mostró algo inseguro en el lateral, aunque se le fue pasando con el trascurrir de los minutos.

El Pontevedra, con un once muy similar al del pasado fin de semana, no ejerció ni mucho menos de dominador, y tan solo Marcos Álvarez parecía capaz de inquietar la portería segoviana. Demasiado poco para un equipo local que pasado el primer cuarto de hora comenzó a gustarse, y en una gran acción por la banda derecha, el envío de Dani Arribas fue cabceado por Ayrton. El balón, tras rebotar en el larguero, cayó más allá de la línea de gol, pero el árbitro no señaló el centro del campo hasta que el asistente no se dirigió hacia allí.

El efecto motivador del gol a favor, el primero de jugada en toda la temporada, le duró a la Segoviana un cuarto de hora, tiempo más que suficiente para que los aficionados tuvieran la oportunidad de aplaudir un puñado de grandes acciones ofensivas que no terminaron de rematarse con contundencia, sobre todo una de Fernán que se internó en el área sorteando a varios rivales hasta que su lanzamiento con la izquierda se fue demasiado centrado a las manos de Anxo.

Dos gallegos de azulgrana El Pontevedra comenzó a dar señales de vida a diez minutos para el descanso, pero no con juego, sino con acciones de robo en campo contrario, que provocaban algunas dudas en la zaga gimnástica. Un remate duro, pero ligeramente desviado de Álex Fernández fue el principal bagaje ofensivo del conjunto gallego, extraordinariamente impreciso en la zona de tres cuartos. Como quiera que el asistente del cántabro Fuente Martín que cubría el ataque visitante estaba un tanto remiso a la hora de señalar los fueras de juego, la Segoviana pasó por algunos momentos de incertidumbre, que no de verdadero peligro, hasta la llegada del descanso.

La bronca que el técnico visitante, Luisito, pegó a sus jugadores en el vestuario debió de ser de las buenas, porque salió el Pontevedra con todas las ganas de las que pareció carecer en la primera parte. Y fruto de ello llegaron diez minutos de agobio para el cuadro local, con el contrario metiendo balones al área, donde su poderío físico destacaba sobre el de la zaga gimnástica. Fueron minutos en los que sí se llegó a temer por el resultado, sobre todo cuando Echániz se encontró a tres metros de Pablo después de pelear un rechace de Chema, pero su remate empalmando la pelota se marchó fuera.

Pero esos minutos de agobio tocaron a su fin cuando la conexión gallega Leira/Fernán, volvió a funcionar, y la Segoviana volvió a respirar con la pelota en los pies. Dos arrancadas del flamante fichaje de la Segoviana, y otro zig zag con el sello del ‘8’ azulgrana pusieron de nuevo el partido donde quería Abraham García, lejos del área de Pablo, segurísimo toda la tarde con los pies y en las salidas al área. Con las manos... el Pontevedra apenas le exigió.

Mediado el segundo tiempo llegó el segundo tanto local. Dani Arribas inició la cadena de acciones con un remate desde 25 metros que Anxo mandó a córner, el propio portero gallego cometió un error impropio de la categoría al escapársele el balón de las manos tras el saque de esquina que puso Calleja, y cometió un evidente penalti al enganchar el tobillo de Ayrton cuando éste se disponía a chutar con varios defensores gallegos bajo palos. Dani Calleja terminó la acción marcando desde los once metros.

El quiero y no puedo del Pontevedra en la última media hora de encuentro tuvo su momento cumbre a diez minutos para el final, cuando Prosi recogió un balón tras el único fallo de la Segoviana en la salida del esférico, y lo estrelló en el palo de la meta gimnástica. Habría sido el 2-1, y el encuentro habría elevado mucho sus revoluciones, pero la suerte acompañó a quien más la buscó a lo largo de los noventa minutos, y la Segoviana se clasificó con todo merecimiento para la segunda ronda de la Copa del Rey.

