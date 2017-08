El lateral izquierdo de la Gimnástica Segoviana, Álex Alonso, disputa un balón frente a un rival del Celta B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana disputa la primera eliminatoria de la Copa del Rey esta tarde en el campo de La Albuera contra el Pontevedra CF. El duelo, que dará comienzo a las 20.00 horas, reúne a dos equipos del mismo grupo de la Segunda División B. El conjunto segoviano llega con la confianza de haber plantado cara a un exigente rival como es el Celta de Vigo B frente al que consiguió amarrar el primer punto de la temporada. Las sensaciones de proyección que va acumulando el cuadro de Abraham García son positivas, aunque el gol es una asignatura a mejorar.



Por su parte, la plantilla gallega todavía no ha estrenado el casillero y ha sumado dos derrotas. La primera de ellas fue precisamente ante el filial vigués con el que perdió por el marcador de 2-1, y la segunda fue en su casa con el Rápido de Bouzas (1-2), próximo rival de la Gimnástica en la competición liguera. Los inicios del plantel que comanda José Luis ‘Luisito’ Míguez suelen ser intermitentes y los buenos resultados tardan en llegar. Pese a mantener la estructura de la temporada pasada actualmente el Pontevedra copa uno de los puestos de vacío de la clasificación en la jornada dos, aunque hay que tener en cuenta la meritoria cuarta posición que firmó el curso anterior, ganándose el derecho a disputar la fase de ascenso a la Segunda División.



Tras cosechar la derrota ante el Bouzas, Luisito dejó claró en rueda de prensa la intención con la que llegan a La Albuera: “Vamos a Segovia a ganar. Si nosotros no conseguimos pasar, para mí es un fracaso. No podemos tirar la Copa. Tenemos futbolistas suficientes para tratar de superar la eliminatoria”. García, por su parte, reconoció las ganas que sostienen sus jugadores en un partido de tal calibre: “Cuando uno va subiendo peldaños la exigencia es mayor y jugar la Copa no nos condiciona. Nos motiva aún más”.



Por el lado local es duda el defensa central Anel que, después de arrastrar molestias durante la pasada semana, no pudo completar el duelo contra el Celta B y tuvo que ser sustituido en la zaga por el capitán Chema. Salvo este caso y el de los lesionados de larga duración, García cuenta con prácticamente todos sus jugadores en plenas condiciones.



Para la ocasión, la entidad azulgrana pone en marcha un dispositivo de seguridad, como en el último partido de liga, con el fin de favorecer la accesibilidad y para evitar apagones de los focos de luz.

UN ÁRBITRO CON EXPERIENCIA EN SEGUNDA B El trío arbitral de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre la Segoviana y el Pontevedra pertenece al colegio cántabro, con Fuente Martín a la cabeza y Valero Alonso y García García en bandas. El árbitro principal, de 31 años, tiene una dilatada experiencia en la Segunda División B en la que en seis temporadas ha pitado en 68 ocasiones, mostrando un total de 388 tarjetas amarillas y 19 rojas. Las estadísticas del colegiado salen a más de cinco cartulinas por encuentros. En lo que va de campaña Fuente Martín ha ejercido en la primera jornada de la categoría de bronce en el partido del Athletic Club B y la UD Logroñés donde mostró cuatro amarillas, tres al bando local.

LA ELIMINATORIA:

Segoviana - Pontevedra.

Hoy, a las 20.00 horas.

La Albuera.



Calahorra - Real Unión

Hoy, a las 18.00 horas

La Planilla.



Peña Sport - Mirandés

Hoy, a las 19.00 horas

Campo San Francisco.



Badalona - Elche

Hoy, a las 19.00 horas

Estadi Municipal de Badalona.



Torrelavega - Durango

Hoy, a las 20.00 horas

Campos del Malecón.



Leioa - R. Santander

Hoy, a las 20.00 horas

Estadio Sarriena.



Lleida Esportiu - Melilla

Hoy, a las 20.30 horas

Camp d'Esports.



O. Xátiva - Olot

Hoy, a las 20.30 horas

La Murta.



Ponferradina - R.Bouzas

Hoy, a las 20.30 horas

El Toralín.



Murcia - Cacereño

Hoy, a las 20.30 horas

Nueva Condomina.



Logroñés - Real Avilés

Hoy, a las 20.30 horas

Las Gaunas.



Majadahonda - Adarve

Hoy, a las 20.45 horas

Miniestadio Cerro del Espino.



Antequera - Arcos

Hoy, a las 20.45 horas

El Maulí.



Lorca - Villanovense

Hoy, a las 21.00 horas

Francisco Artés Carrasco.



San Fernando - Marbella

Hoy, a las 21.00

(en Canarias)

Municipal Maspalomas.



Cartagena-UCAM Murcia

Hoy, a las 21.30 horas

Estadio Cartagonova.



Talavera - CD Toledo

Mañana, a las 20.45 horas

Estadio El Prado.



Formentera - Tarazona

Miércoles 6 de septiembre

Municipal de Formentera.

