La Catedral retorna a su sitio

Los integrantes del cuerpo técnico y la plantilla del Naturpellet Segovia posan con la nueva camiseta del conjunto en el complejo del Hotel Cándido. / NEREA LLORENTE

El Naturpellet Segovia presentó a los integrantes de su plantilla y cuerpo técnico en su nueva etapa en Primera División, de la mano de su junta directiva y del Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), Javier Lozano, en un acto moderado por el periodista Javier de Andrés en Hotel Cándido. No faltaron al evento los diferentes representantes de las distintas empresas patrocinadoras, en especial Naturpellet y EPAL, la alcaldesa Clara Luquero y la concejala de deportes Marian Rueda.



Abrió el acontecimiento el presidente Álvaro Fernández para agradecer el apoyo brindado por las entidades colaboradoras y la afición: “Con vuestro pequeño granito de arena hacéis posible que Segovia disfrute de la mejor liga del mundo”; y subrayó: “El club es un diamante que no podemos perder”.



Seguidamente tomó la palabra Roberto Bravo, de Naturpellet, quien apuntó: “Los que somos segovianos hoy tenemos una satisfacción muy grande por volver a ver a un equipo de la ciudad en Primera. Ahora sólo nos queda trabajar para que este proyecto se prorrogue”.



Tras las primeras intervenciones, se dio paso a la presentación de cada miembro del conjunto blanquirrojo: el técnico Diego Gacimartín, el segundo entrenador Ángel Zamora, el delegado Juan Carlos Casado, el preparador físico Isaías de Santos, el fisioterapeuta Óscar Rodríguez, el entrenador de porteros Pedro Pérez y los jugadores Cidao, Borja Blanco, Edu, Rodri, Álvaro López, Álex Fuentes, Juanfran, Adri, Alvarito, Alberto, Javi Alonso, Buitre, Carlos Muñoz y Sergio.



Gacimartín, en su turno, reconoció: “Es un orgullo poder llevar el nombre de mi tierra por toda la geografía nacional. La ilusión que tenemos desde el cuerpo técnico es la que transmitimos a los jugadores para dar el 100% y que todo salga bien”.



El cuadro de capitanes quedó definido por Cidao, Buitre y Alvarito. El propio guardameta aseguró: “Es un honor representar a mis compañeros. Prometemos que cada día daremos el máximo de nosotros y será más fácil si el pabellón le vemos lleno”. Por otro lado, también vio la luz la nueva camiseta, de la firma deportiva Kelme, y el spot promocional de la temporada, realizado por el IE University, con el eslogan “Cuanto más sueñas. Más lejos llegas”.



“España entera estaba deseando de que ascendiera el equipo de Segovia. El legado es muy grande y desde la Liga Nacional estamos encantados de recibir al Naturpellet en Primera”, expresó Lozano. El broche final corrió a cargo de Luquero: “Segovia tiene que seguir siendo de Primera y quiero desearos muchos éxitos en esta nueva etapa”.

