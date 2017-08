Aceves y Bayón mantienen su pulso por liderar al PSOE de la provincia

Como si se tratara de uno de esos partidos de fútbol jugados a puerta cerrada, por sanción de uno de los dos contendientes, José Luis Aceves y José Bayón mantienen el pulso por liderar al PSOE de Segovia pero sin que esa ‘pelea’ interna trascienda a los medios de comunicación. Ayer mismo, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones a esta Redacción en relación a su interés por tomar el relevo a Juan Luis Gordo como secretario general de los socialistas segovianos. En cualquier caso, ambos están ‘en la carrera’ por ese puesto, pues tanto Aceves como Bayón entienden que tienen posibilidades de éxito.

Aceves y Bayón, con perfiles diferentes, coinciden en que todavía no es el momento de lanzar su candidatura. “Hablar ahora puede ser contraproducente”, se le escapó ayer al primero. “Para que este proceso salga bien se requiere prudencia”, declaró el concejal del Ayuntamiento de Segovia.

A lo largo de las últimas semanas los dos han coincidido en diversos actos —en la judiada de La Granja, en Cuéllar— pero, al parecer, no se han llegado a sentar en una misma mesa para negociar una lista de integración, como pedían numerosos militantes socialistas. Eso sí, los peones de uno y otro sí van dejando claro a los militantes con los que hablan que su respectivo ‘rey’ no va a tirar la toalla...

Los equipos de Aceves y Bayón resultan más permeables a la hora de obtener información sobre cómo se desarrolla el pulso, si bien se debe tener en cuenta que la mayoría de las filtraciones son interesadas, para favorecer a un bando en detrimento del otro.

En ese sentido, el grupo que apoya a Aceves se muestra claramente optimista sobre el triunfo de su opción. “El partido —decía uno de ellos ayer— está casi jugado; lo que pasa es que hay gente que no quiere verlo”. Este sector, que ya da por hecho que Bayón no se va a retirar y forzará la celebración de primarias, considera que el político caucense ganará “con holgura”. “El resultado final va a ser muy contundente”, se insiste desde el entorno de Aceves, que quita importancia al hecho de que la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, se haya decantado por Bayón, pues “eso no significa que toda la Agrupación de Segovia vaya a apoyar a Bayón”. “Tradicionalmente —prosiguen diciendo los de Aceves—, la Agrupación de Segovia se divide en dos a la hora de votar”.

A lo largo de las últimas semanas, los dos aspirantes a secretario general del PSOE segoviano han mantenido numerosas reuniones con militantes para esbozar las razones por las que quieren presentarse. Sus escuderos tampoco han estado quietos. En este último punto, destaca el silencioso trabajo del diputado provincial José Antonio Mateo a favor de Aceves y el del alcalde de Ituero y Lama, Miguel Aparicio, y la diputada provincial Yolanda Torrego promocionando a Bayón.

La gente de Aceves resalta que su candidato está llamando telefónicamente, uno a uno, a los afiliados —el número actual es de 580— para pedir el voto, estimando que esa “cercanía” del actual procurador regional a los militantes segovianos “va a ser clave” pues “la gente vota a quien conoce”.

A pesar de la resistencia de los dos aspirantes a hablar sobre sus candidaturas, deberán hacerlo, y de forma pública, antes de una semana, pues el plazo para la presentación de precandidaturas concluye el próximo martes, 5 de septiembre. Si, como parece, Aceves y Bayón dan el paso, luego tendrán una semana para la recogida de avales. La normativa interna del PSOE establece que deberán presentar el número equivalente al 10% de los afiliados, una cifra que no se antoja demasiado difícil de obtener para ninguno de los dos. Luego llegaría la campaña, que acabaría el 1 de octubre con la celebración de elecciones.

“¿Las primarias? Forman parte de este juego; es cierto que crean tensiones, pero no deberíamos verlas como un problema”, señalaba ayer Bayón, dejando entrever que ese será finalmente el camino que tomará el PSOE segoviano, que tendrá su último capítulo el 8 de octubre, con la celebración del Congreso Provincial.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.