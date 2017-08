Rival de envergadura para crecer

La UD El Espinar San Rafael ataca en un córner sobre el área del CD Galapagar durante el partido amistoso disputado en el campo madrileño. / J.A. TORREÑO

Continúa la pretemporada de la UD El Espinar San Rafael, esta vez en tierras madrileñas ante el CD Galapagar de la Regional madrileña contra el que sumó una nueva derrota por 3-0. En ocasión el conjunto de Luis Bertó cayó sin paliativos ante quizás el mejor rival al que se han enfrentado los segovianos durante esta fase de preparación de la liga.



Y es que, aunque el partido comenzó con un ligero dominio de los espinariegos, pronto el Galapagar se hizo dueño de la situación y comenzó a dominar el partido con sus jugadores mejor colocados en el campo y haciendo circular el balón con mucha velocidad.



El balón iba de jugador en jugador madrileño con los visitantes, corriendo detrás de él intentando recuperarlo, efectuando un gran esfuerzo, y cuando lo recuperaban les duraba una minucia de tiempo, perdiendo demasiados balones en la zona ancha del campo.



La velocidad era el arma del Galapagar y las internadas por banda de sus hombres no presagiaban nada bueno para los verdinegros- en este partido de azul celeste-, hasta que llegó el primer tanto de los locales como consecuencia de un fallo de la Unión.



Poco después otra internada por banda derecha, acabó en saque de esquina a favor de los locales, que se ejecutó con precisión a la cabeza de Sergio que de certero testarazo puso el 2-0 antes del descanso. El plantel espinariego no creó en este tiempo ni una sola ocasión, tan solo a balón parado con balones colgados al área que no encontraron rematador.



Con la segunda parte llegaron los cambios, aunque apenas varió el cariz de la contienda. Jonás pudo acortar distancias con un disparo desde el interior del área que cruzó en exceso , pero el Galapagar respondió con un disparo de Arroyo que se fue lamiendo la escuadra de la portería defendida ahora por Joselu. La Unión puso más resistencia y con la entrada de Gabi, se perdían menos balones, pero las ocasiones eran para los madrileños, que seguían jugando fácil y con mucha velocidad.



El tercer tanto del Galapagar llegaría a falta de 8 minutos para el final, en un cambio de juego de derecha a izquierda donde apareció Jaime, que sin dejar caer la pelota, cabeceó al interior del área y Carlos, también de cabeza, batió a Joselu. Terminó el encuentro y la plantilla verdinegra ya piensa en su próximo compromiso, el 31 de agosto, frente al CD Quintanar Juvenil en Los Pinos de San Rafael.

