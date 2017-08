Los afectados por el incendio de Valsaín confían en conseguir ayudas rápidas para volver a empezar

¿Cómo vamos a estar? Destrozados”, lamenta la hija de los dueños de la empresa Porche y Jardín, la peor parada en el incendio que asolaba el polígono de Buenos Aires la noche del 24 de agosto. Esa fecha no la olvidarán nunca. “Llevamos toda la vida trabajando y en dos o tres horas se quema todo y nos quedemos en la calle”, lamenta María Huertas. Por el momento María Huertas y su familia no tienen esperanza. “¿Nos va a pagar alguien los dos o tres meses que estemos sin producir? No, nadie va a hacerlo, porque los autónomos, si no trabajamos, no cobramos”, reflexiona. Por el momento “no podemos hacer nada”, asegura María “sólo esperar a que los peritos y los de los seguros se den prisa para empezar a trabajar”. “Las máquinas están quemadas y sin ellas no podemos producir y tardaremos 3 o 4 meses en empezar a trabajar, por lo que estaremos este tiempo sin cobrar”, resuelve. El próximo martes, un representante de su empresa, junto con los de las otras dos afectadas por la tragedia, Maderval y Carpinterías Tapias, se reunirán con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, para buscar soluciones. Un encuentro donde María Huertas espera que “se comporten y nos ayuden”. “No nos lo merecemos, ni nosotros ni nadie”, añade. “Hemos pasado la crisis y ahora que estábamos empezando a levantar cabeza...” instituciones Por su parte, el alcalde José Luis Vázquez continúa “bajo el shock, pero agradecido por la respuesta inmediata de la consejera de Hacienda”. Pilar del Olmo se puso en contacto con él nada más recibir el escrito donde Vázquez solicitaba ayuda para restaurar la actividad en la zona afectada por el incendio. “Obtuve una respuesta inmediata y diligente, donde nos emplazaba, a los empresarios afectados y a mí a una reunión para el próximo martes, en dos días”, recordó. La preocupación principal ahora, según el primer edil es que “esta tragedia no afecte a la confianza de proveedores y clientes”. Vázquez se muestra muy preocupado por la situación porque “una de las afectadas, es la empresa de pallets tecnológicamente más puntera, otra es una carpintería histórica del municipio y la tercera tiene clientes de gran magnitud, como es El Corte Inglés”. Para solucionar los problemas que acarrean desde el incendio sufrido la noche del pasado 24 de agosto y con los que se enfrentan a partir de ahora, Vázquez se muestra esperanzado con la reunión de este martes, de la que espera “financiación especial o subvenciones concretas” que ayuden a estos empresarios a reanudar su actividad. Hay que tener en cuenta también, que estas empresas dan trabajo a 30 familias, por lo que hay que trabajar en “cómo acometer, cómo iniciar de nuevo su actividad empresarial”, apuntó. El alcalde del Real Sitio habla con los empresarios y “estoy con ellos”. “Estuve y estaré con ellos” asegura Vázquez, quien se muestra emocionado y orgulloso con sus vecinos. Una broma del destino quiso que el incendio tuviera lugar justo el día de San Luis, patrón de La Granja y cuyas fiestas se estaban celebrando en la localidad vecina, regida también por Vázquez, ya que pertenece al Real Sitio. Y mientras unos celebraban sus últimas horas de fiesta, otros empezaban sus primeras horas de infierno. “Ha sido el San Luis más triste que recuerdo”, asegura un alcalde que lleva más de 20 años en el Consistorio granjeño, aunque, reconoce “si para mí es triste, para ellos mucho más”. De lo que sí que se muestra aliviado es de que “no hayamos tenido que lamentar daños personales ni ambientales”.

