Confloenta destapa sus termas

Sorpresa. Confloenta, la ciudad romana de Duratón tuvo, al menos, dos baños públicos. La existencia de unas termas en el centro de Confloenta ya era conocida por los arqueólogos que excavan en la ciudad, dirigidos por Santiago Martínez, pero ahora, la campaña 2017 —próxima a finalizar—, ha deparado, como gran novedad, el hallazgo de otros baños públicos, en la zona sur de la ciudad, por la que se accedía a ella desde la calzada procedente de Segovia. “Confloenta fue muy grande, tuvo mucha población; por eso no debe extrañar demasiado que tuviera, por lo menos, dos establecimientos públicos de baño”, declaró ayer Martínez.

Estas ‘nuevas’ termas ahora descubiertas podrían tener, según las primeras estimaciones, una superficie cercana a 2.000 metros cuadrados. Aunque de momento se ha excavado únicamente en una tercera parte del edificio, el trabajo de los arqueólogos ya ha conseguido identificar los principales elementos característicos de unos baños públicos romanos. Si bien es cierto que la ciudad de Confloenta ha sido expoliada a lo largo de los siglos, no lo es menos que los restos ahora descubiertos se encuentran “en buen estado de conservación”, lo que permitirá su estudio y, si fuera necesario, su posterior restauración.

En el edificio de las termas se vislumbra, para empezar, un corredor, con acceso a dos salas (posiblemente, un vestíbulo y un vestuario), debajo del cual se sitúa una cloaca para evacuar el agua. También se han desenterrado estructuras relacionadas con un caldarium (baño con agua caliente), y un tepidarium (baño con agua templada). Y a pesar de que Martínez prefiere no confirmar sus hipótesis hasta que no concluya la campaña, reconoce el hallazgo de restos de un laconicum (una sauna) y de un hypocaustum, un sistema para calentar este gran edificio público.

Además, se ha hallado un mosaico, en una sala de unos 80 metros cuadrados que podría cumplir función de recibidor de las termas. Las teselas del mosaico no se han tocado, para evitar su deterioro, por lo que todavía se desconoce si en ellas hay algún motivo representado.

“Se trataba —resume Martínez, hablando de estos baños públicos— de un complejo de ocio típico de una ciudad romana”. Los materiales encontrados en las termas de la zona sur de Confloenta invitan a pensar que el edificio fue levantado a finales del siglo I después de Cristo, por lo que funcionaron de forma coetánea a los otros baños públicos de la ciudad.

Para el director del Museo de Segovia, lo más importante del descubrimiento de estas nuevas termas es “la confirmación de la espectacularidad de los restos que atesora Confloenta”. En la zona donde este verano se excava —un área de casi 500 metros cuadrados—, los arqueólogos se han topado con un amplio abanico de técnicas constructivas, cuyo análisis lleva a Martínez a la conclusión de que “aquí se desarrolla un urbanismo típicamente romano, propio de una gran ciudad, como debió ser Confloenta”.

En la recta final de la campaña 2017 —únicamente quedan los trabajos de limpieza de la excavación y documentación—, Martínez ya avanza su intención de continuar excavando el próximo verano en los baños públicos y, al mismo tiempo, trabajar en la puesta en valor de un yacimiento que no para de dar sorpresas. En 2016, la confirmación de que el recinto conocido como ‘Las Paredes’ era un foro pecuario —el primer mercado de ganado conocido de España—. Este año, las termas. ¿Qué vendrá en 2018?

Apoyo de la Diputación al proyecto. El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, que ayer acudió a visitar Confloenta, acompañado de varios diputados provinciales, se felicitó por el reciente hallazgo de las termas y reconoció que la excavación ha dado “un gran avance” con respecto a 2016. Aseguró que la Diputación está “satisfecha” con los trabajos arqueológicos llevados a cabo, insistiendo que la inversión hecha está “plenamente justificada” y máxime teniendo en cuenta que “Confloenta es hoy la única ciudad romana de Segovia que puede excavarse”. De cara al futuro, Vázquez avanzó que la Diputación ya está haciendo gestiones para que la excavación continúe, y anunció que, para 2018, la entidad provincial acometerá la señalización del yacimiento, incluyéndolo además en rutas turísticas.

