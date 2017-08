La continuidad del colegio depende de la matrícula escolar de septiembre

Las puertas del colegio de Garcillán podrían permanecer cerradas el próximo curso escolar. Actualmente hay tres niños pertenecientes al centro y la normativa de la Consejería de Educación requiere un mínimo de cuatro alumnos para mandar un maestro.

La Dirección Provincial de Educación esperará hasta los primeros días del mes de septiembre, cuando acabe el proceso de matrícula del nuevo curso, para decidir si continúa dando clases en las aulas de Garcillán o si los escolares vinculados a esta escuela, perteneciente al centro rural agrupado Los Llanos, son trasladados a las instalaciones de Valverde del Majano donde está la sede de esta comunidad educativa que une a familias de siete municipios (Abades, Garcillán, Hontanares de Eresma, Los Huertos, Martín Miguel, Valseca y Valverde del Majano).

La directora provincial de Educación, Resurrección Pascual, declara: “Nosotros no cerramos colegios”. “La Consejería de Educación no quita ni cierra centros porque pertenecen a los ayuntamientos; la Consejería —explica Resurrección Pascual de forma insistente—presta un servicio en las aulas donde hay un mínimo de cuatro alumnos (...), cumple la normativa y garantiza la calidad educativa”.

En todo caso, la responsable de la Dirección Provincial reconoce que con la normativa en la mano la continuidad de la actividad escolar en las aulas de Garcillán para el curso 2017/2018 está en el aire en este momento. La Administración tan solo tiene tres alumnos inscritos en ese centro, que son niños que ya estaban estudiando en Garcillán, y “no ha hay ninguna solicitud más de matrícula”, señaló ayer la responsable provincial de Educación. Estos datos anunciarían la clausura de las clases en Garcillán y el traslado, con servicio de transporte escolar, de los tres niños al colegio de Valverde del Majano, pero queda por agotar un plazo de matrícula hasta la adopción de una medida que afectaría de forma inicial solo al curso 2017/2018. “Si el próximo año hay 4 o 5 niños, no hay problema, volvemos a dar servicio en Garcillán, no son medidas definitivas”, dice la directora provincial.

La decisión correspondiente al curso inmediato se tomará a primeros de septiembre cuando se reúna la comisión provincial de escolarización y haya acabado el plazo extraordinario de matrícula que va del día 1 al 6 de septiembre para niños de segundo ciclo de Educación Infantil y alumnos de Educación Primaria. El proceso extraordinario de admisión está dirigido al alumnado que no obtuvo plaza en el periodo ordinario, que presentó su solicitud fuera de plazo o que la presentó duplicada.

La alcaldesa: “Han dejado la escuela patas arriba”

La alcaldesa de Garcillán, Ascensión Arribas Herguedas (PSOE), se manifiesta molesta con la actuación de los servicios educativos de la Junta de Castilla y León porque entiende que “no luchan” por mantener la actividad en las aulas de su municipio, “no han informado al Ayuntamiento de sus planes de llevar los niños a Valverde” y, encima, “nos han dejado todo patas arriba”.

Ascensión Arribas asegura que sintió pena y malestar cuando, después de acabar el curso, ya en verano, entró en la escuela y se encontró “todo tirado, la clase desmantelada y se han llevado cosas”. Para la alcaldesa esta triste escena muestra las intenciones de la Dirección Provincial de Educación de cesar la actividad educativa en Garcillán y concentrar “todo en Valverde” hacia donde, asegura, “han hecho lo posible por desviar las matrículas”.

“Educación no ha luchado por mantener esta escuela, todo lo contrario, pero nosotros, el Ayuntamiento, sí vamos a luchar”, dice la alcaldesa que no da la batalla por perdida ya que, según sus explicaciones, hay una familia con tres hijos en edad escolar que proyecta instalarse en el municipio. Asegura, además, que cuenta con escritos de las familias de otros tres niños en los que manifiestan su deseo de continuar en las aulas de Garcillán. Según Ascensión Arribas estos escritos desmontan “el argumento que está dando el inspector de Educación, asegurando que son los padres los que quieren llevarse a los niños a Valverde del Majano”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.