Carmen Horcajo propone una moción de censura contra Vicente Calle

El alcalde, Vicente Calle, en su despacho en el Ayuntamiento. / Juan Martín

Carmen Horcajo, concejala del PP en La Lastrilla, ha propuesto al resto de miembros de la corporación, mediante un escrito presentado en el Ayuntamiento el pasado lunes, realizar una moción de censura contra el alcalde, Vicente Calle (PP), a quien acusa en el mencionado texto de cometer “diversas irregularidades” en su gestión.

“Yo no he presentado una moción de censura”, quiso aclarar ayer la exteniente de alcalde, cesada de esas funciones por Calle el pasado mes de junio. “Lo que he hecho —agregó— es informar de una serie de irregularidades a los concejales, pues son los que pueden solucionar esta situación”.

En su propuesta, Horcajo indica que no se ha creado, tal y como se aprobó en pleno, la comisión para negociar con Leopoldo Moreno la deuda que tiene con el Ayuntamiento, de 1,1 millones de euros. De igual forma, critica la no publicación, hasta fecha reciente, de las retribuciones del alcalde y el resto de miembros de la corporación; o la pérdida de un millón de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años. La exteniente de alcalde, enfrentada a Calle, avisó ayer de “más irregularidades” que “acabarán saliendo a la luz”.

Desconocedora ayer Horcajo de si una moción de censura contaría con los votos suficientes para arrebatar la Alcaldía a Calle, la exteniente de alcalde insistió en que ella consideraba ahora oportuno presentar el antedicho escrito en el Ayuntamiento, “para conocimiento general de la corporación”.

En cualquier caso, la propuesta de Horcajo parece condenada al fracaso, dado que requeriría el apoyo de los cuatro ediles del PSOE y el de UPyD [el PP, con mayoría absoluta, cuenta con seis, incluyendo a la exteniente de alcalde], y el portavoz de los socialistas, Pedro Luis Piñeiro, anunció ayer que su grupo no secundará la idea. Piñeiro, al que la propuesta de Horcajo no le resultó extraña, dadas las desavenencias entre Calle y la concejala, consideró que este asunto es fruto de “un problema interno del PP” y “de difícil solución”, pues las dos partes mantienen “posiciones irreconciliables”.

Para Piñeiro, la propuesta de Horcajo “no tiene ni pies ni cabeza”, entre otras cuestiones debido a que ni cuenta con el apoyo de más del 50% de la corporación ni se propone un candidato alternativo a Calle. Por otra parte, en relación a la deuda de Moreno con el Ayuntamiento, aseguró que “se está negociando con él”. Y sobre la no publicación de las retribuciones de la corporación, indicó que se trata de “un error ya subsanado”.

Por último, Piñeiro avanzó que los portavoces de los tres partidos con representación en la corporación mantendrán próximamente una reunión, para abordar la propuesta de Horcajo, dejando abierta la posibilidad de, con posterioridad, remitir a los medios de comunicación un comunicado conjunto.

