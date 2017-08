Los vecinos de Riaguas, por la reforestación

Vecinos de Riaguas, en la concentración. / El Adelantado

En la mañana del pasado domingo, 20 de agosto, más de 200 vecinos de Riaguas de San Bartolomé y pueblos colindantes —según los organizadores— se han concentrado en el Puente Viejo de esta localidad para protestar por la “salvaje tala” realizada por la Diputación de Segovia en el mes de diciembre y exigir la aprobación de un proyecto de reforestación en el municipio que una comisión —compuesta por la Asociación Sociocultural y el Ayuntamiento— está ultimando y que parte del estudio de especies arbóreas y zonas de reforestación. Ese proyecto se presentará a todos los vecinos el próximo sábado, 26 de agosto.

Durante la misma, los niños, portando cada uno una fotografía de un árbol, han posado en el antiguo paseo arbolado ahora convertido en un páramo. Asimismo, todos los asistentes se han fotografiado junto a los tocones y una pancarta con el siguiente lema “los árboles son vida. Reforestación ya”.

El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que los organizadores de la concentración dieron las gracias a los partidos políticos, instituciones, medios de comunicación y particulares que durante estos meses mostraron su apoyo y solidaridad con los vecinos y la lucha que están realizando.

Los convocados lamentaron “la actuación oscurantista de las autoridades que, hasta la fecha, no han querido hacer público ni el expediente de autorización de la tala, ni el informe medioambiental que justificaría la decisión de talar los árboles frente a otras medidas que hubieran permitido mantener la arboleda, como una poda selectiva y el corte exclusivamente de los árboles enfermos”. De igual forma, los vecinos criticaron el no poder haber accedido a informar del nombre de la empresa que llevo a cabo los trabajos y el proceso de adjudicación de las tareas, así como del destino de la madera talada y los posibles beneficios económicos que su venta pudiera haber reportado.

Según han indicado en el manifiesto, los vecinos no quieren que la reforestación de Riaguas sea una excepción, sino un ejemplo que evite que este tipo de actuaciones se repitan en otros municipios.

