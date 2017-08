Motivos para confiar

El atacante de la Gimnástica Segoviana Dani Arribas disputa un balón por alto con un jugador del Atlético de Madrid B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana inició su andadura en la Segunda División B con una derrota en su visita a la Ciudad Deportiva ‘Wanda’ del Atlético de Madrid B. El resultado del retorno a la competición (3-1) no fue el deseado, sintiendo en sus propias carnes los golpes de una categoría tan exigente. A pesar de no arañar ningún punto, el análisis de cara a los próximos encuentro debe ser positivo. En la primera parte, la plantilla de Abraham García ofreció un esquema atrevido con el esférico -sobre todo entre el minuto 20 y el 40-, queriendo llevar el peso del duelo, y con un ataque activo, secundado por hombres como Fernán, Dani Calleja, Ayrton o Arribas.



También hay que tener en cuenta el margen de mejora que dispone. El campeonato liguero no ha hecho nada más que comenzar y son 37 las jornadas que, a fecha de hoy, enmarcan la proyección gimnástica. Atendiendo a la estadística del curso pasado, la Segoviana se estrenó en el feudo del Atlético Astorga con el mismo rédito que el conseguido en el Cerro del Espino (3-1). Después de ese primer bache, la temporada azulgrana tomó aires demoledores ante cualquier rival. Si bien el salto de la Tercera a la Segunda B es importante, la disposición evidenciada frente al filial rojiblanco atisba a que el plantel segoviano pronto cogerá la medida a la competición.



El proceso de adaptación es la aduana que el equipo tiene que pasar y ya trabaja con vistas a su estreno en casa, contra el Celta de Vigo B el sábado a las 20.00, en el que el club se ha puesto el objetivo de los 1.500 espectadores. El cuerpo técnico y los jugadores son sabedores que los errores hipotecan puntos y que no habrá partido fácil. Por ello, buscan asentar sus pilares haciendo de La Albuera su fortín. La entidad azulgrana maneja una contrastada plantilla con componentes que ayer no tomaron parte en el once inicial, pero perfectamente podrían hacerlo. Es el caso del defensa Javi Marcos, los centrocampistas Alberto Leira y Domingo, los polivalentes Rubén y Guille Duque o los atacantes Asier y Kike.



Por su parte, el filial vigués empezó con buen pie y ganó al Pontevedra por 2-1, lo que le sitúa en el tercer peldaño de la clasificación. Otros conjuntos que lograron sumar de tres fueron la UD San Sebastián de los Reyes, el Rayo Majadahonda, el Deportivo Fabril, el CDA Navalcarnero, el Racing de Ferrol y el Rápido de Bouzas. La jornada también dejó dos encuentros con tablas entre el Real Valladolid B y la UD Adarve (1-1) y el derbi toledano entre el plantel de la capital y el Talavera de la Reina, que no se definió hasta los últimos minutos (2-2).

- DECLARACIONES:



ABRAHAM GARCÍA: «Somos una plantilla valiente y que no se encierra a perder tiempo. Competimos muy bien en los primeros 45 minutos. El equipo se fue para arriba, con rabia, tras recibir los dos goles, nos pusimos 2-1 y pudimos empatar».

ÓSCAR FERNÁNDEZ: «Nuestro equipo empezó bien, pero luego dominó la Gimnástica. Nos entró el miedo del salto de categoría. En la segunda parte ya se pudo ver al equipo del año pasado».

